Rivais de Palmeiras e Flamengo reagem à final da Libertadores: 'Acabou'

Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar na grande final da Libertadores no dia 29 de novembro. O confronto foi definido depois de uma virada histórica do Verdão, nesta quinta-feira (30). Nas redes sociais, os rivais dos clubes lamentaram muito.

Os últimos anos do futebol brasileiro e sul-americano foram de domínio entre Palmeiras e Flamengo. Com algumas excessões, como o Botafogo de 2024, os dois gigantes se consolidaram entre os maiores investimentos e melhores equipes.

Nas redes sociais, muitos torcedores rivais de Palmeiras e Flamengo lamentaram mais uma decisão entre os clubes. A maioria desabafou sobre a atual situação do próprio clube que escolheu para torcer. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos rivais de Palmeiras e Flamengo

Final entre os clubes não será a primeira

Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Libertadores em 2025, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 2021, já sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão conquistou o título em cima do Rubro-Negro, com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Gabigol marcou para o Rubro-Negro.

O jogo ficou marcado pelo erro grave de Andreas Pereira, já na prorrogação, que deixou Deyverson na cara do gol para marcar em Palmeiras x Flamengo. O Verdão venceu por 2 a 1, no Uruguai, e fez a festa de milhões de palmeirenses.

Em 2025, por obra do destino, Andreas Pereira voltará a disputar uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, mas dessa vez com a camisa do Verdão. Ele foi um dos destaques do time de Abel Ferreira na virada histórica contra a LDU.

Nas redes sociais, muitos torcedores já começaram a esquentar o clima para a grande decisão no dia 29 de novembro. Lima, local da final, guarda boas recordações para os rubro-negros, já que foi lá onde o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019.