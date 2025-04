Comissão de arbitragem da CBF valida pênalti em Bahia x Ceará

A Comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um parecer favorável à marcação de pênalti na partida entre Bahia e Ceará, pela quinta rodada do Brasileirão. A penalidade gerou protestos por parte do Alvinegro, com falas do técnico Léo Condé e do CEO de futebol Haroldo Martins. Os baianos venceram por 1 a 0.

O documento, divulgado na manhã desta terça-feira (22), destaca que "houve pênalti no lance citado" e que "o atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor". O lance, nos minutos finais da partida, envolveu Tiago (Bahia) e Pedro Henrique (Ceará).

A reunião virtual do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) contou com a presença dos componentes Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, do Diretor de Arbitragem-CBF, Rodrigo Cintra e do integrante da Comissão de Árbitros-CBF, Fabricio Vilarinho.

Confira o parecer do pênalti em Bahia x Ceará:

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que, ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar.”

Bahia x Ceará: Alvinegro protesta contra pênalti

Após o confronto, o Ceará publicou um pronunciamento oficial a respeito da atuação da arbitragem. Haroldo Martins falou em "critérios confusos" e disse que o clube entrará com as "providências formais necessárias".

O técnico Léo Condé ressaltou o tema ao mencionar que a arbitragem brasileira está "confusa" no momento. Ademais, conforme o profissional, Everton Ribeiro deveria ter sido expulso por segundo amarelo antes do pênalti.

— Às vezes tem escanteios simples, estão marcando tiro de meta. Os clubes e a confederação têm que buscar uma solução. Entendo que eles [árbitros] estão sendo muito pressionados, de todos os lados, por imprensa e pelos clubes. Os critérios estão muito confusos, tem que achar uma uniformidade na nossa arbitragem de modo geral - relatou.