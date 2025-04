Fernando Miguel protesta após pênalti contra o Ceará: ‘Ridículo’

O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (21), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo saiu em um pênalti marcado nos acréscimos da etapa final. Fernando Miguel, goleiro do Vovô, protestou contra a decisão da arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— É difícil falar depois de ver um pênalti desses. Desculpa, mas para mim é brigar com a imagem. Já é difícil jogar contra o Bahia e aí uns lances absurdos desses. O pênalti no final, para mim, foi um pênalti ridículo. Na minha opinião, vendo dentro de campo, aquilo que a gente viu no telão do estádio, não existe um pênalti desses - afirmou, acrescentando:

— Não dá para falar muito mais do que isso também. Tudo é motivo, hoje, para jogar contra os atletas. Para punir, fazer alguma coisa. Agora é assumir a responsabilidade das derrotas. É a gente que tem que colocar a cara aqui, a gente que tem que vir falar. Mas, enfim, vamos seguir nosso trabalho, esperando que a arbitragem melhore. De todo o coração, que a arbitragem melhore e que ela deixe de ser protagonista do Campeonato Brasileiro - finalizou o goleiro alvinegro.

continua após a publicidade

Partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

A penalidade foi marcada após revisão do árbitro de campo no VAR, em um lance que envolveu Tiago e Pedro Henrique. O juiz assinalou o pênalti e Everton Ribeiro, aos 58 minutos do 2º tempo, converteu.

Agenda do Ceará

Depois de ser derrotado pelo Bahia, o Ceará volta a campo contra o São Paulo, na Arena Castelão, no próximo sábado (26). Os paulistas vêm de vitória por 2 a 1 no clássico com o Santos. O Alvinegro é o quinto colocado na tabela, enquanto o adversário está na décima posição.