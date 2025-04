O Bahia bateu o Ceará por 1 a 0 na última segunda-feira, pela quinta rodada do Brasileirão, em jogo marcado pela falta de criatividade e pontaria das equipes nas poucas chances que tiveram. O Tricolor sorriu no final com o gol de Everton Ribeiro, mas precisa ligar o alerta para a questão ofensiva antes do próximos desafios da temporada.

Everton Ribeiro comemora com Rogério Ceni Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A falta de efetividade, inclusive, foi um dos principais pontos de melhora citados por Rogério Ceni em entrevista coletiva após a partida contra o Vozão. Vale destacar que o gol marcado por Everton Ribeiro, aos 58 minutos do segundo tempo, foi de pênalti.

- A gente tem o jogo combinado porque acredita nesse modelo. Foi assim no Flamengo, Fortaleza, São Paulo. É verdade que sofremos contra defesas fechadas, especialmente por não termos um jogador como Pedro Raul, que dá mais opção.

- Precisamos melhorar nos chutes de média distância, onde não temos muitos jogadores com essa característica. Mas somos uma equipe que constrói bem, que normalmente tem o controle do jogo. Trabalhamos para sempre colocar mais um jogador na última linha, arriscar mais. Mas temos limites. O Bahia está crescendo, em fase de evolução - reforçou o treinador.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o Bahia finalizou 13 vezes, apenas quatro no alvo. Dois desses quatro chutes, de Iago Borduchi e Nestor, foram sem perigo ao goleiro, um foi em chance clara de Ruan Pablo, que exigiu grande defesa de Fernando Miguel, e o outro foi o gol de Everton Ribeiro.

Ceni de olho no Atlético Nacional

Rogério Ceni após jogo contra o Ceará Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

A pontaria preocupa Rogério Ceni já para esta quinta-feira, quando o Bahia recebe o Atlético Nacional (COL) às 21h (de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O treinador destacou a força da equipe colombiana, mas mostrou confiança no Bahia em busca do principal objetivo: a classificação para as oitavas de final.

A gente não quer ser protagonista, a gente quer ser classificado. Vencer quinta-feira nos dá o direito de sonhar com essa classificação".

Rogério Ceni

- Claro, a história pesa. O Internacional jogou muitas Libertadores, foi campeão. O Atlético Nacional também. Então é natural que entremos como uma equipe menos badalada. Mas pra mim não importa se somos favoritos ou surpresa, o que importa é conseguir a classificação.

Rogério Ceni também prometeu um time mais competitivo contra o time colombiano e disse que o estilo de jogos deles é similar ao do Bahia.

- Vamos competir. Mais até do que competimos hoje [segunda]. Vamos criar. Mas é um bom time o adversário. Já assisti ao jogo deles contra o Inter e vou assistir recortes agora, para montar nossa estratégia. É um time experiente, rodado, corajoso, que joga para frente. Acho até que casa bem com nosso estilo. Mas vamos passar por momentos difíceis na partida. Cabe ao torcedor manter o foco da equipe, apoiar até o fim. Isso faz toda a diferença - finalizou.

O Tricolor pode dar mais um passou importante rumo às oitavas da competição se vencer o Atlético Nacional. Neste momento, o Bahia de Rogério Ceni é o segundo colocado do grupo F da Libertadores com quatro pontos, mesma quantidade do líder Internacional, que leva vantagem no saldo de gols.

