Bahia e Ceará fecharam a quinta rodada do Brasileirão com um jogo decidido nos acréscimos na noite desta segunda-feira, na Arena Fonte Nova. Após partida de pouca inspiração durante os 90 minutos, Everton Ribeiro garantiu o triunfo do Tricolor por 1 a 0 em cobrança de pênalti, aos 58 minutos do segundo tempo, em lance revisado pelo VAR que gerou muita reclamação do time cearense.

continua após a publicidade

O resultado faz o Bahia escalar na tabela e fechar a rodada na 13ª posição, com seis pontos ganhos, enquanto o Ceará estaciona no 5º lugar do Brasileirão, com sete pontos.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

BA - SALVADOR - 21/04/2025 - BRASILEIRO A 2025, BAHIA X CEARA - Everton Ribeiro jogador do Bahia comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Ceara no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Jhony Pinho/AGIF

Como foi o jogo entre Bahia e Ceará

O início do primeiro tempo foi marcado por mais posse de bola do Bahia e a busca constante do Ceará por Pedro Raul, principalmente em jogadas pelo alto. Do lado mandante, as finalizações de Iago Borduchi e Nestor pouco assusturam, enquanto o Vozão criou boa chance em jogada aérea, com participação de Pedro Raul, que terminou em boa defesa de Marcos Felipe após cabeceio de Aylon.

continua após a publicidade

A partida continuou morna e as duas equipes mostraram pouca inspiração para ameaçar os goleiros. Pedro Raul ainda tentou nova finalização da entrada da área, mas mandou à esquerda de Marcos Felipe, enquanto Fernando Miguel levou o maior susto só aos 47 minutos em aparição de Cauly na área após jogada pela esquerda, mas o camisa 8 bateu mal e desperdiçou a melhor chance do Tricolor, que foi pouco criativo e teve dificuldades de achar brechas na defesa cearense. Logo em seguida Guilherme ainda criou boa oportunidade para o Vozão na área, mas mandou para fora.

Cauly e Fernando Sobral em jogo na Fonte Nova Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O segundo tempo começou tão sonolento quanto o primeiro, sem grandes chances para nenhum dos lados. O jogo só começou a ganhar mais ritmo a partir das alterações de Rogério Ceni, que colocou Erick Pulga, Everton Ribeiro, Tiago e Luciano Juba. Foi dos pés de Juba e Pulga que o Bahia ofereceu perigo em chegada pela ponta esquerda, que terminou em finalização perigosa do lateral-esquerdo.

continua após a publicidade

A melhor chance do jogo veio só aos 41 minutos da etapa final, em finalização de Ruan Pablo. A jovem promessa do Bahia aproveitou cruzamento de Everton Ribeiro na segunda trave e finalizou com firmeza na pequena área para ótima defesa de Fernando Miguel. Cinco minutos depois foi a vez do Ceará assustar. Após bela enfiada de Pedro Raul, Matheus Araújo apareceu em boas condições na área para finalizar e exigiu defesa importante de Marcos Felipe.

O jogo esquentou nos acréscimos e, aos 54 minutos, o árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou um pênalti para o Bahia, com auxílio do VAR, após Tiago ser derrubado na área. Everton Ribeiro cobrou com tranquilidade e fez o gol da vitória aos 58 minutos do segundo tempo.

BA - SALVADOR - 21/04/2025 - BRASILEIRO A 2025, BAHIA X CEARA - Jogadores do Bahia comemoram vitoria ao final da partida contra o Ceara no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Jhony Pinho/AGIF

O que vem pela frente?

O Bahia tem compromisso importante às 21h desta quinta-feira (horário de Brasília) contra o Atlético Nacional (COL), na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Ceará só volta a campo no próximo sábado, quando recebe o São Paulo, no Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 CEARÁ

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 21/04/2025, às 20h (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gol: Everton Ribeiro, 58'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Ademir e Everton Ribeiro (Bahia); Lucas Mugni, Rafael Ramos, Fernando Sobral e Fabiano Souza (Ceará)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.834;

💸 Renda: R$787.101,00.

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Nestor (Everton Ribeiro) e Cauly (Tiago); Ademir (Ruan Pablo) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga).

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul e Aylon (Guilherme/Pedro Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes (RS);

4️⃣ Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).