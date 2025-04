O Ceará foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na noite da última segunda-feira (21), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé comentou a respeito do pênalti marcado para o Bahia, que foi convertido por Everton Ribeiro nos acréscimos do 2º tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— De modo geral, acho que nossa arbitragem está muito confusa nesse momento. Essa é a grande verdade. Tem lance que marca em um jogo, não marca em outro. Tem lance que deixam para o árbitro de campo resolver, tem lance que o VAR chama. A gente está vendo alguns jogos em que os caras estão conseguindo errar coisas simples. Não estou falando isso do Ceará, é de um modo geral - disse.

— Às vezes tem escanteios simples, estão marcando tiro de meta. Os clubes e a confederação têm que buscar uma solução. Entendo que eles [árbitros] estão sendo muito pressionados, de todos os lados, por imprensa e pelos clubes. Os critérios estão muito confusos, tem que achar uma uniformidade na nossa arbitragem de modo geral - relatou o comandante.

continua após a publicidade

Ao ser chamado para revisão no VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) marcou pênalti de Pedro Henrique em Tiago. Assim, o Alvinegro não conseguiu retornar para casa com um ponto. Condé avaliou que Everton Ribeiro, autor do gol baiano, deveria ter sido expulso antes por segundo cartão amarelo.

Junto com fala de Léo Condé, Ceará emite pronunciamento oficial

Em pronunciamento oficial do clube, Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, condenou a marcação da arbitragem. O profissional falou em "critérios confusos" no campeonato e destacou o sentimento de indignação.

continua após a publicidade

— Um lance revisto inúmeras vezes para buscar um toque, que a gente sinceramente não viu. Todos os profissionais envolvidos aqui viram o lance diversas vezes e ninguém consegue achar isso pênalti. A sensação é de indignação geral. A gente, enquanto clube, vai tomar as providências formais necessárias. Fazer representação, agir junto à CBF. Embora isso não traga os pontos de volta. Isso é muito ruim - disse Haroldo.

Partida entre Bahia e o Ceará de Léo Condé, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Vovô ocupa a quinta posição na tabela do Brasileiro, com sete pontos. Esta é a segunda melhor campanha da equipe, após cinco jogos, na Série A por pontos corridos - a melhor foi em 2010, quando o time somou 11 pontos no recorte.

Agenda do Ceará

Depois de ser derrotado pelo Bahia, o Ceará volta a campo contra o São Paulo, na Arena Castelão, no próximo sábado (26). Os paulistas vêm de vitória por 2 a 1 no clássico com o Santos.