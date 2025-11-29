Jornais ao redor do mundo se preparam para final da Libertadores: 'Clássico'

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (29), em Lima (Peru), mobiliza não apenas torcedores brasileiros. Veículos da imprensa internacional tratam o duelo como o maior clássico sul-americano da atualidade e destacam a hegemonia recente dos clubes no continente.

Confira a repercussão internacional às vésperas da final da Libertadores

Argentina: Olé enxerga impacto histórico e pressão por hegemonia

O "Olé" lembra que, para os argentinos, restará acompanhar à distância mais uma final brasileira entre dois elencos milionários — e que o campeão alcançará quatro títulos, igualando River Plate e Estudiantes na lista histórica.

O jornal também ressalta a presença de jogadores argentinos na decisão, como Agustín Rossi pelo Flamengo e Flaco López, Aníbal Moreno e Agustín Giay pelo Palmeiras.

Inglaterra: BBC vê duelo como "maior jogo da América do Sul"

A "BBC" descreve Flamengo x Palmeiras como o confronto que simboliza a dominação brasileira na Libertadores — será o sétimo título consecutivo do país. O portal lembra que, desde 2019, Fla e Palmeiras monopolizam a competição e agora disputam quem será o primeiro clube brasileiro tetracampeão.

O texto reforça o peso financeiro das equipes e o contraste entre gestões: o Flamengo, gigante nacional com torcida massiva, e o Palmeiras, que superou rivais paulistas ao profissionalizar sua estrutura e investir melhor. A "BBC" também aponta o impacto das vendas de jovens talentos e as contratações de peso de ambos os lados.

A jornal inglês classifica a decisão como a "final do século" e analisa profundamente os treinadores: Filipe Luís, tratado como uma das grandes esperanças da nova geração de técnicos brasileiros, e Abel Ferreira, visto como um estrategista ao estilo Mourinho, com capacidade de alterar planos no intervalo e ao longo dos jogos.

Itália: Corriere dello Sport destaca Danilo e chance de recorde histórico

O "Corriere dello Sport" coloca os holofotes sobre Danilo, ex-capitão da Juventus, que pode alcançar um feito único: ser o primeiro jogador a conquistar duas Libertadores e duas Champions League. O jornal italiando lembra que o defensor levantou a Libertadores em 2011 pelo Santos e agora tenta repetir o feito pelo Flamengo.

A publicação também ressalta a força dos dois finalistas nos últimos anos: juntos, somam quatro títulos nas últimas seis edições, e o campeão deste sábado se tornará o maior vencedor brasileiro da história do torneio, com quatro taças.

Espanha: As analisa duelo de estrelas e reencontro de 2021

O jornal "As" afirma que esta era "a final esperada desde o início do torneio" e reforça que Flamengo e Palmeiras possuem elencos que podem competir financeiramente com diversos clubes europeus. Destaca também a batalha particular entre Abel Ferreira, em busca do terceiro título da competição, e Filipe Luís, que tenta conquistar a taça agora como treinador após vencer duas vezes como jogador.

O jornal recorda a final de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação, e analisa os protagonistas individuais:

No Flamengo, o foco é Giorgian de Arrascaeta, que faz "seu melhor ano" pelo clube, embora menos decisivo na Libertadores.

Arrascaeta é o vice-artilheiro do Brasileirão com 18 gols e é uma das esperanças do Flamengo para a final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No Palmeiras, o destaque é Vitor Roque, que soma 16 gols no Brasileirão e quatro na Libertadores, além da parceria com Flaco López.

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

Palpitômetro dos jornalistas

Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo José Illan - Empate por 2 a 2 Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis) Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação) André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis) Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

