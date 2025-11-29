Jornal peruano exalta final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Alviverde e Rubro-Negro decidem tetracampeonato da América
- Matéria
- Mais Notícias
Às vésperas da grande final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, em Lima (PER), a imprensa local destaca com força o duelo que definirá o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição. O jornal peruano "El Diez" dedicou diversas páginas ao confronto e colocou na capa dois dos principais nomes da decisão: Vitor Roque, do Palmeiras, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo.
VÍDEO: Jogo termina com 17 expulsos após pancadaria na Bolívia
Futebol Internacional
Não é Jorge Jesus; Filipe Luís cita treinador antes da final da Libertadores: ‘Estou aqui graças a ele’
Flamengo
Imprensa estrangeira exalta atuação de Neymar: ‘Imortal’
Futebol Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A publicação trata o jogo como um "choque de gigantes" e ressalta o peso histórico do encontro no Estádio Monumental. O periódico lembra que tanto Palmeiras quanto Flamengo vivem ciclos vitoriosos no cenário sul-americano nos últimos anos e que a final deste sábado (29) coloca frente a frente elencos de enorme qualidade técnica.
O "El Diez" também recupera momentos marcantes da Libertadores, como a virada rubro-negra sobre o River Plate em 2019, e cita o equilíbrio recente nos confrontos diretos entre brasileiros no torneio. Nas páginas internas, o jornal detalha também prováveis escalações, destaques individuais, números da campanha de cada finalista e depoimentos de ex-jogadores envolvidos com a história dos clubes.
Com clima de expectativa elevado na capital peruana, a imprensa local projeta uma decisão de alto nível e reforça que, independentemente do vencedor, o futebol brasileiro atingirá um novo patamar histórico com o inédito tetracampeonato continental.
Que horas é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias