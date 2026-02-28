O Novorizontino comunicou o falecimento de Rafael Stucchi Boschi, ex-treinador das categorias de base do clube. Aos 40 anos, ele enfrentava um câncer de pulmão desde 2022.

continua após a publicidade

Em Novo Horizonte, Rafael desempenhou diversas funções, como preparador físico, auxiliar técnico, treinador e coordenador das categorias de base da equipe do interior paulista. Também comandou o time na conquista inédita do Campeonato Paulista Sub-20 de 2024, o primeiro título do clube na categoria.

O diagnóstico ocorreu no fim de 2022, quando tinha 36 anos, o que o levou a se afastar por alguns meses. Ele retomou as atividades no início de 2023, mas precisou se licenciar novamente antes da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em razão do tratamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2024, voltou ao comando. Naquela temporada, levou o Novorizontino à semifinal da Copinha, eliminando o São Paulo no caminho. Mesmo diante de um novo ciclo de tratamento, permaneceu à frente da equipe e conduziu o clube à conquista do Paulista sub-20 ao fim da temporada.

(Foto: Higor Basso)

Veja a mensagem deixada pelo Novorizontino



É com imensa tristeza que o Grêmio Novorizontino comunica aos seus torcedores e a comunidade, o falecimento de Rafael Stucchi, treinador que na última década dedicou sua vida ao trabalho de base do clube. Foi preparador físico, auxiliar técnico, treinador e coordenador técnico das categorias de base do Tigre do Vale, tendo sido o comandante na história conquista do título de campeão Paulista Sub-20 de 2024. Desde 2022 Stucchi, que completou 40 anos dia 7 deste mês, travava uma grande batalha pela vida em tratamento oncológico. A direção e funcionários do clube lamentam profundamente a sua partida e presta condolências a todos seus familiares neste momento de dor.