Com um a menos, São Paulo é derrotado pelo Vitória e perde a chance de colar na liderança

O São Paulo voltou a perder no Brasileirão. Desta vez, o time de Roger Machado foi derrotado pelo Vitória na tarde deste sábado (11), por 2 a 0, no Barradão, pela 11ª rodada da competição. O Tricolor jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos e, como já estava em desvantagem no placar, não conseguiu reverter o resultado negativo. Cacá e Ramon fizeram os gols da partida em Salvador.

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Com o resultado, o Tricolor segue com 20 pontos, mas corre o risco de perder a segunda posição na tabela de classificação ao final da rodada. Além disso, pode ver o líder Palmeiras ampliar a vantagem na liderança, que hoje é de cinco pontos. O Vitória chegou aos 14 pontos e, neste momento, ocupa a 11ª posiçãodo Nacional.

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Como foi o jogo?

O primeiro tempo do duelo em Salvador foi bastante truncado, com poucas chances dos dois lados e também quase nenhuma criatividade na armação de jogadas. O Tricolor levou perigo ao gol adversário nos primeiros minutos, quando Enzo Díaz cruzou para a área e viu Artur arriscar com perigo, obrigando Lucas Arcanjo a fazer a defesa.

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O ritmo diminuiu e o Vitória também não dava trabalho a Rafael. Apesar disso, foi o time da casa que abriu o placar aos 35 minutos. Em uma bola parada do lado esquerdo, Ramon cruzou para a área, Nathan Mendes desviou e Cacá, livre de marcação com o vacilo defensivo tricolor, finalizou para abrir o marcador no Barradão.

A partir daí, o São Paulo tentou buscar o gol de empate para ir para o intervalo com um placar menos desfavorável, e quase conseguiu. Aos 44, Artur recebeu ótimo passe de Marcos Antônio, invadiu a área e bateu cruzado e rasteiro, com muito perigo para o gol. A bola passou na frente de Cauly, que não alcançou.

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No segundo tempo, as equipes voltaram um pouco mais ativos. Ferreirinha, aos 2 minutos, tentou empatar após jogada individual, mas parou no goleiro. Aos 7, Marcos Antônio também arriscou e viu a bola passar perto. Mas no lance seguinte, aos 8 minutos, Lucas Ramon foi expulso depois de acertar um chute na cabeça de Matheuzinho.

Com a expulsão, Roger Machado arriscou depois dos 30 minutos e acabou deixando o São Paulo mais exposto. O Vitória, por sua vez, jogava nos erros do adversário e, aos 38, ampliou o placar diante de sua torcida. Após chegaga em velocidade pela direita, Baralhas, no meio da área, tocou de calcanhar para Ramon, que frente a frente com Rafael, estufar as redes.

Nos minutos finais, o Vitória ainda teve pelo menos mais duas chances de fazer o terceiro gol, mas parou nas defesas de Rafael. Nas arquibancadas, a torcida do Vitória gritava olé quando conseguiu colocar o São Paulo na roda e o resultado não mais mudou.

(Foto: William Malta França/Photo Premium/Folhapress)

O que vem por aí?

O São Paulo agora se prepara para jogar a segunda rodada da Copa Sul-Americana. O desafio desta vez será no Morumbis, contra o O'Higgins, na terça-feira (14), às 19h (de Brasília). Os dois times têm três pontos e dividem a liderança do Grupo C. Depois, no sábado (18) já voltará suas forças novamente para a disputa no Brasileirão e tem o duelo contra o Vasco marcado para às 18h30, em São Januário.

O Vitória, por sua vez, só entrará em campo no próximo sábado (18), novamente em casa, quando receberá o Corinthians, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica do jogo entre Vitória x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 11 de abril, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

⚽ Gols: Cacá (35'/1°T) (1x0) e Ramon (37'/2°T) (2x0)

🟨 Cartão amarelo: Tarzia e Baralhas (VIT); Marcos Antônio, Rafael Toloi e Tetê (SAO)

🟥 Cartão vermelho: Lucas Ramon (SAO)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald), Martínez e Matheuzinho (Renê); Erick e Renato Kayzer (Tarzia). (Técnico: Jair Ventura)

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho (Lucca), Marcos Antônio e Cauly (Cédric); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreirinha (Tetê). (Técnico: Roger Machado)