Ex-São Paulo marca novamente, amplia números e vive boa fase em Portugal
Paulinho Bóia marcou pela quarta vez no Nacional
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O atacante brasileiro Paulinho Bóia, revelado pelo São Paulo, voltou a marcar pelo Nacional da Ilha da Madeira no último fim de semana, pela Liga Portuguesa, e alcançou quatro gols na temporada 2025/2026. O jogador também soma duas assistências em 29 partidas, números que reforçam sua participação no desempenho da equipe portuguesa e o colocam em uma sequência de atuações frequentes ao longo da competição.
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Com o gol na vitória por 2 a 0 sobre o Estrela Amadora, Paulinho Bóia ampliou seus números e manteve a regularidade na temporada. A marca de 29 jogos disputados aproxima o atacante de uma de suas maiores sequências na carreira, registrada em 2019, quando atuou por São Bento-SP e Portimonense e participou de 30 partidas.
A atual temporada representa um dos períodos com maior presença em campo do jogador, que tem sido utilizado de forma constante e contribuído com gols e assistências. O desempenho também reflete a continuidade física e a participação em momentos decisivos da equipe ao longo da competição.
Trajetória e experiência profissional
Formado nas categorias de base do São Paulo, Paulinho Bóia acumulou mais de 30 partidas pela equipe principal antes de seguir carreira em outros clubes. No futebol brasileiro, passou por São Bento-SP, Juventude, América-MG, Mirassol e Paysandu.
No exterior, o atacante atuou em diferentes países, com passagens por Portugal, Ucrânia e Japão. Em território português, além da atual passagem pelo Nacional, também defendeu o Portimonense em 2019. Fora da Europa Ocidental, jogou pelo Metalist, na Ucrânia, e pelo Kyoto Sanga, no Japão.
Pelo Nacional, Paulinho Bóia soma 44 partidas, dentro de um total de 185 jogos como profissional. O vínculo do jogador com o clube português se aproxima do fim, com término previsto para o meio do ano.
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