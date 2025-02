Com um a menos desde o primeiro tempo, Grêmio bate Ypiranga por 1 a 0

O Grêmio bateu o Ypiranga por 1 a 0 em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O gol do Tricolor saiu somente aos 16 minutos do segundo tempo em jogadada trabalhada de Arezo com Monsalve. O camisa 11 conseguiu se livrar da marcação de dois jogadores para abrir o placar.

A principal ausência do elenco foi o técnico Gustavo Quinteros. Segundo o Diretor de Futebol Guto Peixoto, o comandante ficou em Porto Alegre para acompanhar mais de perto o treinamento dos novos reforços. Ontem, o clube anunciou o atacante Cristian Olivera, os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido e o zagueiro Wagner Leonardo.

Por isso, o time foi comandado pelo auxiliar Leandro Desábato, além de outros integrantes da comissão técnica composta por Maximiliano Quezada, Rodrigo Quinteros e James Freitas.

Com um time reserva em ação já que o elenco tem um jogo importante da Copa do Brasil no meio da semana que vem, a principal novidade na escalação foi a estreia do meia Camilo.

Com o resultado, o Grêmio está nas semifinais do estadual e agora tem o Juventude como próximo adversário. A decisão será em Caxias do Sul.

O Grêmio venceu o Ypiranga fora de casa pelo fechamento da primeira fase do Campeonato Gaúcho (Foto: Liamara Polli/AGIF)

O jogo

O Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0 com gol de Monsalve neste sábado (15), em Erechim, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Agora, o Tricolor tem a terceira melhor campanha da competição.

O primeiro tempo foi marcado pela expulsão do lateral-direito gremista João Lucas. O lance ocorreu aos 27 minutos, em uma jogada que envolveu outros dois jogadores adversários: João Paulo e Roca. O árbitro Francisco Soares Dias foi chamado para consultar o VAR e amarelou o jogador.

Mas, depois de alguns minutos, ele acabou expulsando o camisa 2 ao interpretar que João Lucas deu uma cotovelada em João Paulo.

O Grêmio teve amplo domínio no primeiro tempo. As duas chances claras de abrir o placar pelo lado do Tricolor foram com fianlizações de cabeça. Aos quatro minutos, Arezo tirou uma casquinha da trave esquerda do goleiro Edson após cobrança de escanteio de Monsalve. Aos 15, Monsalve cobrou falta, Natã sobiu alto e tocou de cabeça, mas a bola raspou no travesão e saiu pela linha de fundo.

O goleiro gremista Gabriel Grando foi acionado somente em duas oportunidades na primeira metade do jogo. Aos 12, por Lucas Ramos chegando livre pelo lado direito de fora da área obrigando o camisa 12 a defender espalmando a bola. Aos 30, Emerson Galego, o artilheiro do campeonato, subiu livre de marcação para cabecear no gol de Grando.

O intervalo durou mais tempo do que o previsto já que todos os jogos desta última rodada da primeira fase ocorreram de forma simultânea. Por questões de logística da ambulância, o duelo entre o Avenida e o Brasil de Pelotas acabou atrasando o início do segundo tempo em Erechin.

Com um a menos em todo o segundo tempo, o Grêmio abriu o placar aos 16 da segunda etapa com Monsalve. Ao lado de Arezo, que recebe livre a bola pelo lado esquerdo, chuta rasteiro e deixa o atacante livre para sair da marcação de Willian Gomes e do goleiro Edson.

Aos 25, Areno tentou apliar em cobrança de falta, mas a bola subiu demais. E no último lance do jogo, o camisa 19 também ofereceu perigo ao Ypiranga ao correr em velocidade até a linha de fundo pelo lado esquerdo, mas acabou esbarrando em bela defesa de Edson.

✅ FICHA TÉCNICA

YPIRANGA 0 X 1 GRÊMIO

8ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Monsalve (16/1ºT) (0-1) 🟨 Cartões amarelos: Lucas Ramos, Willian Gomes e Vitor Marinho (Ypiranga); Monsalve, Luis Eduardo e Viery (Grêmio) 🟥 Cartão vermelho: João Lucas (Grêmio)

Escalações:

GRÊMIO (Técnico: Leandro Desábato)

Gabriel Grando; João Lucas, G. Martins, Natã e Viery; Camilo, Dodi, Pepê (André Henrique) e Monsalve (Kaick); Aravena (Luis Eduardo) e Arezo.

YPIRANGA (Técnico: Matheus Costa)

Edson; Vitor Marinho (Rian), Heitor, William Gomes e Heitor Roca (Almer Salas); João Paulo (Cristiano), Lucas Ramos (Daniel Felizardo), Jean Pyerre; Roger e Felipe Marques (Luciano)