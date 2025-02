O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (15), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o clássico de domingo (16), contra o São Paulo, marcado para às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A novidade foi a presença do zagueiro Bruno Fuchs, anunciado ontem.

O elenco do Palmeiras realizou trabalhos técnicos de enfrentamento em campo reduzido com toques limitados na bola. Felipe Anderson, em estágio de transição física na recuperação de dores no púbis, trabalhou à parte no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.

Quarto reforço do Palmeiras na temporada

Quarto reforço do Verdão na janela, Fuchs realizou exames médicos nesta tarde e, posteriormente, visitou as instalações da Academia de Futebol. Envolvido na negociação, Caio Paulista deixa o Alviverde e segue o caminho inverso, reforçando a equipe comandada pelo técnico Cuca.

Bruno Fuchs chega para suprir a saída de Vitor Reis, que fechou com o Manchester City, da Inglaterra, ainda em janeiro. No Palmeiras, ele irá enfrentar a concorrência dos titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Naves e Bendetti.

