Fechado com o Flamengo, Jorginho é peça-chave em vitória do Arsenal pela Premier League

Enquanto não chega ao Brasil para reforçar o Flamengo em junho, Jorginho segue em ação pelo Arsenal. O ítalo-brasileiro teve participação importante na vitória dos Gunners por 2 a 0 sobre o Leicester neste sábado (15), pela 25ª rodada da Premier League.

O volante entrou em campo apenas aos 30 minutos do segundo tempo, com o placar ainda em 0 a 0. A equipe londrina abriu o placar cinco minutos depois, quando Jorginho recebeu no meio-campo e fez levantamento na área adversária. A bola sobrou para Ethan Nwaneri, que cruzou para Mikel Merino balançar a rede.

O segundo gol do Arsenal também teve participação do futuro jogador do Flamengo. O camisa 20 ganhou a bola no campo de defesa e conseguiu evitar a pressão do Leicester para sair jogando e iniciar o contra-ataque com passe para Martin Odegaard. Assim, o norueguês acelerou a jogada que terminou com Merino marcando mais uma vez, dando números finais à partida.

Ao total, Jorginho atuou por 15 minutos e teve oito ações com a bola. O volante acertou cinco dos sete passes tentados e cometeu uma falta, que o rendeu cartão amarelo.

Futuro jogador do Flamengo, Jorginho, camisa 20, comemora gol de Mikel Merino pelo Arsenal contra o Leicester pela Premier League (Foto: Divulgação / Arsenal)

Jorginho no Flamengo

O Flamengo está cada vez mais próximo da contratação de Jorginho, do Arsenal. Disponível para assinar um pré-contato, o volante chegaria ao Rubro-Negro em junho, por meio de uma transferência gratuita. A informação atualizada foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

O ítalo-brasileiro tem acordo verbal com o clube e deve assinar um pré-contrato por um vínculo de três anos. A ideia do Fla é ter o jogador para o Mundial de Clubes, que acontece entre em junho e julho de deste ano.

