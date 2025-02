Veja como ficam as semifinais do Campeonato Gaúcho 2025

O Campeonato Gaúcho teve neste sábado a sua última rodada da primeira fase, e já estçao definidos os cruzamentos das semifinais. Caxias, Grêmio, Internacional e Juventude são os times classificados para seguirem na briga pelo título estadual da temporada.

Pelo regulamento do Campeonato Gaúcho, classificam para as semifinais os campeões da cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado. Grêmio, Internacional e Juventude ganharam os grupos A, B e C, respectivamente, e o Caxias foi o melhor vice-colocado, com 14 pontos, na frente de Guarany de Bagé e São Luiz (nove pontos cada um).

Ainda segundo o regulamento divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol, o campeão de grupo que obtiver mais pontos enfrenta o time que se classificou como melhor vice-colocado de chave; e o segundo melhor líder de grupo encara o terceiro melhor campeão de chave. Tudo em jogosm de ida e volta.

Com isso, o Internacional (melhor campeão de grupo, com 20 pontos) vai enfrentar o Caxias (melhor vice-colocado), enquanto o Juventude (segundo melhor líder de grupo, com 19 pontos) pega o Grêmio (terceiro melhor campeão de chave, com 17 pontos). Os melhores colocados em cada duelo decidem em casa .

Semifinais do Gauchão:

Internacional* x Caxias

Juventude* x Grêmio

* Times que fazem o segundo jogo em casa

Troféu Farroupilha do Campeonato Gaúcho

As quatro equipes que terminaram com as melhores pontuações, independentemente dos grupos, exceto os semifinalistas, vão disputar o Troféu Farroupilha, que garante vaga ao campeão na Copa do Brasil de 2026. O Ypiranga (12 pontos), quinto na classificação geral, vai enfrentar o Monsoon (sete pontos e duas vitórias), oitavo geral. E o Guarany de Bagé (nove pontos e saldo zero), sexto geral, pega o São Luiz (nove pontos e saldo negativo de seis), sétimo geral. Também em jogos de ida e volta.

Semifinais do Troféu Farroupilha:

Ypiranga* x Monsoon

Guarany* de Bagé x São Luiz

* Times que fazem o segundo jogo em casa

Quadrangular do rebaixamento

Os quatro últimos colocados na classificação geral vão lutar por duas vagas para escapar do descenso em um quadrangular, todos contra todos, com turno e returno. São eles: Brasil de Pelotas (sete pontos), Pelotas (seis), São José (quatro) e Avenida (três pontos).