Ex-Real Madrid fala sobre Arábia: ‘Gosto de bom futebol, não de futebol caro’

Após jogo na Liga Europa, Takefusa Kubo comentou sobre a possibilidade de mudar de ares e ir para a Arábia. Na entrevista, foi perguntado ao ex-jogador do Real Madrid se os rumores de uma negociação com destino a Arábia Saudita podiam o deixar pensativo. Prontamente, o jogador, que atualmente defende a Real Sociedad, foi recusou a ideia de jogar no continente asiático e teceu críticas ao futebol saudita.

Kubo foi sucinto ao falar sobre a possibilidade de jogar na Arábia Saudita. O jogador alegou que não tem nenhum interesse em ir para o país e aproveitou para tecer críticas ao campeonato saudita:

- Recebi uma oferta, mas não estou interessado. Prefiro bom futebol, e não futebol caro - afirmou o atleta após a vitória contra o Real Sociedade sobre o Midtjyland na UEFA Europa League.

Jogador marcou um lindo gol pela Europa League (Foto: Henning Bagger/AFP)

Temporada no Real Sociedad

Takefusa Kubo vem se destacando cada vez mais no clube espanhol. O ex-jogador do Real Madrid foi um dos destaques na partida da Europa League e marcou um belo gol, garantindo a vitória do time na competição. O japonês aproveitou a entrevista para criticar também o campo, na qual a partida foi disputada:

- Desde que me tornei profissional, este foi o pior campo em que joguei, havia mais zonas castanhas do que pretas - Afirmou o jogador em entrevista à Radio Marca.

O jogador vem sendo um dos grandes nomes na temporada do Real Sociedad e em 34 partidas nesta temporada, o jogador contribuiu com seis gols e três assistências em todas as competições que disputou com o clube.