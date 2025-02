O Real Madrid empatou com o Osasuna por 1 a 1, no Estádio El Sadar, em Pamplona, pela 24ª rodada da La Liga. Com o resultado, os Merengues chegam aos 51 pontos, enquanto os Rojillos ficam com 32. Sem vencer há três partidas na La Liga, os Blancos podem perder a liderança ainda nesta rodada, caso o Atlético de Madrid vença o Celta de Viga, no Estádio Metropolitano.

Primeiro tempo

Por boa parte da primeira etapa, os Merengues dominaram as ações do jogo. Com várias chances criadas e desperdiçadas, o Real Madrid poderia ter saído para o vestiário com uma vantagem maior. O único gol marcado, saiu aos 14 minutos com Mbappé e assistência de Valverde. O Osasuna teve algumas oportunidades ao longo do primeiro tempo, no entanto, se sentiu mais confortável na partida, após a expulsão de Bellingham, aos 39 minutos. O meia inglês foi advertido com cartão vermelho por reclamação.

Segundo tempo

A segunda etapa começou muito diferente do que foi a primeira. Os mandantes, embalados com a superioridade numérica, se mandaram ao ataque e pressionaram muito o Real Madrid. Aos 10 minutos, o Osasuna obrigou o Courtois a fazer um milagre. Porém, o árbitro foi chamado ao VAR para analisar um possível pênalti de Camavinga, em Budimir, na sequência da jogada. O penal foi confirmado e o atacante empatou o jogo, aos 12 minutos. A sequência da partida foi puro rock and roll. Ambas as equipes buscaram o gol da vitória até o último instante da partida. No entanto, o placar não foi alterado e o empate prevaleceu em Pamplona.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (19), para enfrentar o Manchester City pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida será realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), às 17h (de Brasília). Por outro lado, só terá um compromisso na próxima sexta-feira (21), pela 25ª rodada da La Liga. O clube visita o Estádio de Balaídos, em Vigo, para enfrentar o Celta de Vigo, às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

OSASUNA 1 X 1 REAL MADRID

24ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Sadar, localizado em Pamplona, na Espanha;

⚽ Gols: Mbappé (14'/1ºT) (REA); Budimir (12'/2ºT) (OSA)

🟨 Cartões amarelos: Areso (3'/2ºT), Juan Cruz (6'/2ºT), Oroz (28'/2ºT); Camavinga (12'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: Bellingham (39'/1ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

OSASUNA: Sergio Herrera; Jesús Areso (Rubén Peña), Herrando, Alejandro Catena e Juan Cruz (Bretones); Lucas Torró; Rubén García, Jon Moncayola (Muñoz), Aimar Oroz e Bryan Zaragoza (Moi Gómez); Ante Budimir (Raúl García). (Técnico: Vicente Moreno).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Fran García; Camavinga e Luka Modrić; Brahim (Rodrygo), Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. (Técnico: Carlo Ancelotti).