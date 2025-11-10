Paraná Clube conhece adversários da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026
Tricolor disputará a Segundona pela terceira vez em quatro anos
O Paraná Clube já sabe os adversários que vai enfrentar na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2026. As últimas duas vagas foram preenchidas pelas equipes que subiram da Terceirona.
No final de semana, Prudentópolis e Verê FC conquistaram o acesso para a Divisão de Acesso. O Prude eliminou o Araucária, enquanto a equipe do sudoeste passou pelo City London, ambos nas semifinais.
Os dois times agora decidem o título estadual em duas partidas. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda vai homologar as datas e horários nos próximos finais de semana.
Além do Paraná Clube, outro time rebaixado na elite do Campeonato Paranaense de 2025 foi o Rio Branco, de Paranaguá. A tendência é que a Segunda Divisão comece em abril do ano que vem, com arbitral previsto para janeiro.
Neste ano, inclusive, o formato da Segundona mudou e será mantido para 2026. A Lei do Esporte exige que o regulamento seja cumprido por dois anos consecutivos.
Na nova fórmula, 10 times se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos colocados descem para a Terceira Divisão. Os dois finalistas sobem para a elite do futebol paranaense.
Os 10 times da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026
- Batel
- Laranja Mecânica
- Nacional
- Paraná Clube
- Paranavaí
- Patriotas
- Prudentópolis
- Rio Branco-PR
- Toledo
- Verê FC
Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar
Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.
Com calendário previsto para abril do ano que vem, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputa por falta de dinheiro. A competição dá vaga para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.
Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de quase 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.
Fora de campo, o Tricolor vive a expectativa de vender a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube tem uma proposta de R$ 212 milhões por 90% das ações, mas precisa encontrar uma forma de pagamento da Recuperação Judicial (RJ) com os credores.
