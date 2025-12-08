Tite abre o jogo sobre futuro no futebol e detalha crise de ansiedade
Treinador está afastado dos gramados desde que deixou o comando do Flamengo, ainda em 2024
- Matéria
- Mais Notícias
Tite anunciou em entrevista nesta segunda-feira (8) que está pronto para encerrar a pausa na carreira e retornar ao futebol. Sem atuar como treinador desde que deixou o comando do Flamengo, no fim de 2024, ele se afastou da função para tratar crises de ansiedade relacionadas à saúde mental.
Relacionadas
- Fora de Campo
Colunistas do Lance! montam seleção do Campeonato Brasileiro de 2025
Fora de Campo08/12/2025
- Brasileirão
Cruzeiro supera Flamengo e Mirassol e domina seleção do Bola de Prata 2025
Brasileirão08/12/2025
- Futebol Nacional
Destaque no Mirassol, Reinaldo admite sondagens e cita sonho de jogar na Seleção
Futebol Nacional08/12/2025
+ Cruzeiro supera Flamengo e Mirassol e domina seleção do Bola de Prata 2025
Técnico da Seleção Brasileira nas Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022), Tite revelou não ter um destino acertado, apesar das sondagens recebidas ao longo do ano. Para ele, será fundamental que o novo clube tenha ideias alinhadas às suas, independentemente de ser no Brasil ou no exterior.
- Quando tiver um clube que sentarmos e tivermos uma ideia parecida de futebol, a busca de um planejamento parecido, princípios éticos parecidos, será (acertado seu retorno ao futebol) independentemente do local onde possa surgir - disse Tite, durante coletiva no troféu Bola de Prata da ESPN.
Ao comentar seu período afastado dos gramados, Tite revelou que o que deveria ser uma fase de felicidade, quando recebeu sondagens de potências nacionais, acabou virando pressão. O episódio, porém, não passou de um "susto", e agora o treinador se diz pronto para retomar a função, como afirmou no último mês em nota divulgada por sua assessoria.
- Aquilo que eu deveria agradecer, dizer 'obrigado, Papai do Céu, que eu tenha oportunidade de trabalho o tanto quanto vieram', mas da mesma forma me pressionou. Eu passei uma semana difícil. Então, isso acabou acontecendo - afirmou antes de completar.
- Estou legal, estou em paz e bem. Estou com meus joelhos legais, estou jogando um 'basquetinho'. Agora a vida segue, o processo segue - finalizou.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Carreira de Tite
Entre os clubes de maior destaque de Tite em sua carreira estão Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Flamengo. No exterior, comandou Al Ain e Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, além da Seleção Brasileira, onde permaneceu de 2016 a 2022.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias