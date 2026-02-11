Renan Lodi vira assunto em Atlético-MG x Remo: 'Não é'

Atlético-MG e Remo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o lateral Renan Lodi virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

O Atlético-MG saiu na frente do Remo com gol marcado por Hulk, depois de interceptação de Victor Hugo. Antes do intervalo, Vitor Bueno aproveitou rebote de Renan Lodi para empatar o duelo na Arena MRV.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Galo apontaram falha do lateral no gol do time paraense. Veja o lance em Atlético-MG x Remo e a repercussão na web:

BHulk comemora gol do Atlético-MG contra o Remo (Foto: Clayton Carvalho Fernandes/Gazeta Press)

Veja lance e repercussão dos torcedores

Escalação do Atlético-MG para pegar o Remo

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Remo em jogo da 3° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (11) às 20h na Arena MRV.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli promoveu o retorno dos titulares que não atuaram diante do Athletic e mandou a campo força máxima, com a base que vem atuando nas partidas pelo Brasileirão.



Com isso, o time do Galo para o duelo é: Éverson; Preciado, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Reinier; Cuello e Hulk

O Remo, por sua vez, está escalado assim: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Sávio; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Leonel Picco; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro

