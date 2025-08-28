menu hamburguer
Copa do Brasil: Vasco x Botafogo atinge recorde de audiência no Rio em 2025

Transmissão do clássico carioca marcou 29 pontos

Kaio Pantaleão e Coutinho no duelo entre Vasco e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
14:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre Vasco e Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, registrou 29 pontos de audiência com 48% de participação na TV Globo. A partida, transmitida na quarta-feira (27), estabeleceu o recorde de audiência da competição em 2025 no Rio de Janeiro.

➡️ Jogador do Botafogo vira destaque em jornal internacional: 'Susto no Brasil'

O placar do duelo foi definido foi no primeiro tempo de Vasco x Botafogo. Arthur Cabral abriu o placar para o Alvinegro em linda cabeçada e Jair deixou tudo igual após cruzamento de Nuno Moreira.

Os números alcançados pelo clássico carioca superaram em 20% a média do torneio nesta temporada, o que representa um acréscimo de 5 pontos em relação aos índices habitualmente registrados na Copa do Brasil em 2025.

A última vez que um jogo da competição obteve marca superior foi em 10 de novembro de 2024, quando a final entre Atlético-MG e Flamengo atingiu 34 pontos de audiência.

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)
A tradicional rivalidade entre Vasco e Botafogo e o contexto eliminatório da Copa do Brasil contribuíram para o elevado interesse do público pela partida. O duelo aconteceu como parte da fase de quartas de final do torneio nacional.

A decisão por uma vaga na semifinal da competição acontecerá apenas no dia 11 de setembro, após a Data Fifa. O jogo será disputado no Nilton Santos, casa do Glorioso.

Os torcedores de ambas as equipes e os apreciadores de futebol no Rio de Janeiro foram os principais responsáveis pelos expressivos índices de audiência. Tanto Vasco quanto Botafogo possuem suas sedes e grandes torcidas na cidade, fatores que impulsionaram o número de telespectadores locais.

O formato eliminatório da competição indica que os clubes seguirão na disputa do torneio conforme o resultado deste jogo e do confronto de volta, característico das fases decisivas da Copa do Brasil.

