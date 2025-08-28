Árbitro relata agressão de torcedor do Athletico em Hugo Souza

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a agressão de um torcedor ao goleiro Hugo Souza, ocorrida durante a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nos minutos finais da partida, um torcedor invadiu o gramado e agrediu Hugo Souza. Wilton Pereira Sampaio interrompeu a partida após o ato. Mediante o clima quente, a partida foi encerrada.

— Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças — relatou Sampaio.

continua após a publicidade

— Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis, contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante — finaliza.

Hugo Souza (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Hugo Souza se pronuncia

Hugo Souza reforçou a indignação com o episódio e destacou a necessidade de repudiar atitudes como essa. Para o goleiro, invadir o campo para agredir um jogador é inaceitável e mancha até mesmo a torcida que se comportou de forma correta.

continua após a publicidade

— Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto, se ele vier ele vai tomar, mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio — disse Hugo Souza durante zona mista.

— Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer — concluiu.