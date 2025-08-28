menu hamburguer
Corinthians

Árbitro relata agressão de torcedor do Athletico em Hugo Souza

Caso na Arena da Baixada ganha destaque após vitória do Corinthians pela Copa do Brasil

Hugo Souza falou sobre o jogo da volta da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraCaso foi registrado em súmula (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/08/2025
13:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula a agressão de um torcedor ao goleiro Hugo Souza, ocorrida durante a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Nos minutos finais da partida, um torcedor invadiu o gramado e agrediu Hugo Souza. Wilton Pereira Sampaio interrompeu a partida após o ato. Mediante o clima quente, a partida foi encerrada.

— Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças — relatou Sampaio.

— Ao mesmo tempo foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis, contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante — finaliza.

Hugo Souza lamentou o ocorrido na partida (Foto: Luis Garcia/AGIF)
Hugo Souza (Foto: Luis Garcia/AGIF)

Hugo Souza se pronuncia 

Hugo Souza reforçou a indignação com o episódio e destacou a necessidade de repudiar atitudes como essa. Para o goleiro, invadir o campo para agredir um jogador é inaceitável e mancha até mesmo a torcida que se comportou de forma correta.

— Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto, se ele vier ele vai tomar, mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio — disse Hugo Souza durante zona mista.

— Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer — concluiu.

