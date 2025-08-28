Elenco completo do Fluminense dura apenas 11 minutos para Renato Gaúcho
Tricolor enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil
Samuel Xavier deixou o campo em Bahia x Fluminense na metade do primeiro tempo após sentir problema na coxa esquerda. O lateral direito foi substituído por Guga. O jogador se torna preocupação para a partida contra o Santos no domingo (31).
Se Renato Gaúcho tinha seu elenco completo pela primeira vez para escalar o time titular, esse privilégio durou apenas 11 minutos. Samuel machucou sozinhou e pediu substituição. O lateral saiu com a mão na frente da coxa esquerda, próximo a linha do quadril, com expressão de muita dor.
O Fluminense ainda não deu informações oficiais sobre a lesão do camisa 2.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil
BAHIA X FLUMINENSE
QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
Escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro e Cauly; Kayky e Willian José.
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.Escalações
