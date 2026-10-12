Maringá, Santa Cruz, Ferroviária e Inter de Limeira foram as quatro equipes classificadas para a Série B de 2027. As vagas foram definidas neste domingo (11), após a última rodada do quadrangular da Série C do Brasileirão, que foi marcada por suspensão de jogos, acesso inédito e plano de SAF envolvendo a participação de Ronaldo e Roberto Carlos.

As partidas iniciaram no sábado (10), com Maringá e Santa Cruz já classificados nos dois primeiros lugares do grupo B da segunda fase da Série C. Por outro lado, o Grupo C estava com vagas em aberto entre os quatro times: Ferroviária, Inter de Limeira, Brusque e Paysandu.

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Vitor Barreto, jogador do Ferroviária, durante partida contra o Inter de Limeira - (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Partidas do Grupo C têm partida adiada

A partida entre Brusque e Paysandu, pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, foi adiada para domingo (11), às 15h (de Brasília), após quase duas horas de paralisação por problemas de segurança na arquibancada visitante.

A decisão ocorreu após uma vistoria dos órgãos de segurança pública, que reprovaram as condições da estrutura destinada aos torcedores visitantes. O jogo foi retomado do ponto em que parou, com o mesmo placar e portões fechados.

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A partida entre Ferroviária e Inter de Limeira, válida pela mesma rodada do quadrangular da Série C, também foi paralisada. A medida buscou preservar a simultaneidade dos confrontos decisivos na disputa pelo acesso à Série B.

Após o retorno das partidas, Brusque e Paysandu empataram em 1 a 1, e a Ferroviária venceu por 2 a 0 a Inter de Limeira. Porém, mesmo com a derrota, a Inter se classificou para a Série B, com sete pontos, ao lado da Ferroviária, com 11.

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Acesso inédito e classificação após 30 anos

Dos quatro times classificados, Maringá se classificou pela primeira vez para a Série B. Após vencer o Floresta por 2 a 0, a equipe também jogará a final da Série C ao lado da equipe do interior de São Paulo, Ferroviária.

Por outro lado, a Inter de Limeira marca o retorno do Leão da Paulista à Série B após mais de 30 anos. A última participação do clube na segunda divisão nacional ocorreu em 1991.

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Elenco do Maringá reunido - (Foto: Fernando Teramatsu / Maringá)

Santa Cruz e Ferroviária voltam à Série B

O Santa Cruz disputou a Série B pela última vez em 2017 e, desde então, passou por uma sequência de quedas que chegou ao ponto de ficar sem divisão nacional em 2024. Em 2025, o clube conseguiu retornar à Série C e agora está a um passo de subir novamente.

A Ferroviária disputou a Série B em 2025 e acabou rebaixada. O novo acesso, portanto, faz com que o clube retorne à segunda divisão apenas uma temporada depois da queda.

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SAF com Ronaldo e Roberto Carlos começa a assumir departamentos da Inter de Limeira

A operação da SAF na Inter de Limeira é liderada por Enrico Ambrogini e conta com um grupo de investidores que reúne os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, além de outros parceiros.

A proposta atual começou a ser desenhada em dezembro de 2025 pelo executivo Enrico Ambrogini, com avanço nas negociações em março de 2026 e assinatura do Memorando de Entendimentos (MOU) em maio.

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Após a aprovação da constituição da SAF, com pareceres favoráveis do Conselho Deliberativo, da Comissão SAF e do Conselho Fiscal da Inter, em setembro deste ano, o processo burocrático para assinatura do contrato segue em andamento.

Segundo apuração do Lance!, a previsão é que todo o processo de assinatura seja concluído em dezembro deste ano. O grupo investidor vai adquirir 80% das ações da SAF, enquanto a associação civil do clube manterá 20%, com a possibilidade da SAF adquirir mais 10% no futuro.

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Os pentacampeões mundiais já marcaram presença nos bastidores da Inter de Limeira. Ronaldo se reuniu com um grupo de conselheiros em um hotel durante a fase de negociações. Roberto Carlos, por sua vez, acompanhou um treino da equipe, há cerca de dois meses.Segundo relatos obtidos pelo Lance!, o ex-lateral fez uma visita surpresa ao estádio, permaneceu por cerca de 20 minutos e tirou fotos com os atletas.