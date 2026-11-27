Acostumado a atuar próximo à linha lateral, Alan Ruschel esteve, em 2016, a poucos metros de uma tragédia que mudou sua vida para sempre. Um dos sobreviventes da queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense, o ex-lateral-esquerdo relembrou, em entrevista ao Lance!, os momentos de tensão após o acidente, o medo de não voltar a andar, a perda dos companheiros e o longo caminho de recuperação até retornar ao futebol profissional.

Dez anos depois da tragédia, Ruschel encerrou a carreira após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com o Juventude. Sua história, porém, tem uma ligação especial com a Chapecoense. Em três passagens pelo clube catarinense, disputou 94 partidas e conquistou três títulos: a Copa Sul-Americana de 2016, o Campeonato Catarinense de 2020 e a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020.

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O pedido de Follmann no avião e o sentimento de 'ser salvo'

Uma das lembranças mais marcantes de Alan Ruschel sobre o dia da tragédia envolve Jackson Follmann. Amigos desde as categorias de base do Juventude, os dois tinham uma relação que o ex-lateral define como de irmãos. Pouco antes da decolagem, o ex-goleiro insistiu para que Ruschel trocasse de lugar e se sentasse ao seu lado. Inicialmente, o jogador relutou, mas acabou aceitando o convite. Anos depois, ele atribui ao gesto um significado especial.

— Eu e o Follmann nos conhecemos desde muito jovens, ainda na época do Juventude. Já tínhamos uma amizade de muitos anos, uma relação de irmãos mesmo. Naquele dia, antes do voo, ele me chamou para sentar ao lado dele. Eu estava em outro lugar e, inicialmente, não queria trocar, mas ele insistiu algumas vezes. Acabei aceitando e fui sentar com ele. Hoje, quando olho para tudo o que aconteceu, vejo esse gesto de uma maneira muito especial. É uma daquelas coisas que a gente não consegue explicar. Costumo dizer que o Follmann salvou minha vida naquele dia — contou Alan.

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Follmann, Alan Ruschel e Neto são amigos até hoje (Foto: Diego Padgurschi /Folhapress)

O choque ao descobrir a perda dos companheiros no hospital

Ao acordar no hospital, Alan Ruschel ainda não sabia a dimensão da tragédia. Em razão da gravidade de seu estado de saúde, familiares e pessoas próximas tentaram preservá-lo e, inicialmente, informaram que o avião havia feito um pouso forçado. Aos poucos, porém, o ex-lateral descobriu que praticamente todos os companheiros e amigos que estavam na aeronave haviam morrido.

— Foi bem difícil. Quando acordei no hospital, ainda não tinha dimensão do que realmente havia acontecido. Minha família e as pessoas que estavam comigo tentavam me preservar, porque meu estado de saúde ainda era delicado. Inicialmente, recebi a informação de que havia acontecido um pouso forçado. Aos poucos, fui entendendo a gravidade da situação, até descobrir que praticamente todos os meus companheiros e amigos tinham perdido a vida — relatou.

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A notícia trouxe sentimentos opostos para Ruschel. Ao mesmo tempo em que comemorava a própria sobrevivência, o jogador precisou lidar com a perda de pessoas com quem dividia a rotina dentro e fora de campo. Uma dor que, segundo ele, permanece mesmo após tantos anos.

— É impossível descrever aquele sentimento. Ao mesmo tempo em que existia uma felicidade enorme por estar vivo, havia uma tristeza profunda por tudo o que tinha acontecido. Eram pessoas com quem eu convivia diariamente, dividia o vestiário, os treinamentos, as viagens e tantos momentos. De repente, elas não estavam mais ali. É uma dor que nunca desaparece completamente. A gente aprende a conviver com ela, mas a saudade permanece — completou Ruschel.

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Alan Ruschel foi um dos sobreviventes do acidente que vitimou 71 pessoas em 2016 (Foto: Guilhermo Ossa / Reuters)

O apagão e a possibilidade de não andar novamente

Alan Ruschel não guarda lembranças do momento da queda do avião da LaMia. Suas últimas recordações são anteriores ao acidente, e a memória seguinte já é no hospital. Foi durante a recuperação que o ex-lateral tomou conhecimento da gravidade das lesões na coluna e recebeu dos médicos o alerta sobre a possibilidade de não voltar a andar. Diante das incertezas sobre o futuro, os primeiros avanços físicos se tornaram sinais de esperança.

— Eu não tenho lembrança do momento da queda. Minhas últimas recordações são de antes do acidente e, depois, já acordei no hospital. Então, não consigo apontar um momento específico durante a queda em que senti medo ou percebi que sobreviveria. O processo foi acontecendo aos poucos. Quando comecei a entender a gravidade da situação, vieram muitas dúvidas, principalmente sobre minha recuperação e sobre o que seria da minha vida dali para frente — disse o ex-lateral.

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— Os médicos também me alertaram sobre a gravidade das lesões, inclusive sobre o risco de não voltar a andar. Acho que um dos momentos mais importantes foi quando comecei a perceber que estava conseguindo evoluir, recuperar os movimentos e dar pequenos passos. Cada conquista tinha um significado enorme. Foi quando comecei a acreditar que poderia reconstruir minha vida — acrescentou.

Ruschel correu o risco de não andar novamente (Foto: REPRODUÇÃO - LANCE!TV)

A reconstrução da vida após a alta hospitalar

Deixar o hospital não significou o fim da batalha para Alan Ruschel. O ex-lateral ainda precisou passar por cirurgias, sessões de fisioterapia e um longo processo para recuperar a força e a mobilidade. Além das limitações físicas, também enfrentou o desafio emocional de lidar com as perdas dos companheiros. Nesse período, o apoio da família e a possibilidade de voltar a jogar futebol foram fundamentais para seguir em frente.

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— A alta hospitalar foi apenas o começo de um processo muito longo. Eu ainda tinha uma recuperação física pela frente e precisava reaprender muitas coisas. Tive lesões importantes na coluna, passei por cirurgias, fisioterapia e precisei recuperar força e mobilidade. Existia também toda a parte emocional, que talvez tenha sido ainda mais difícil. Além de lidar com as minhas limitações, precisava entender a dimensão de tudo o que tinha acontecido e aprender a conviver com a ausência de tantos amigos — afirmou.

— Tive muito apoio da minha família, dos amigos e das pessoas que estavam ao meu redor. E o futebol também teve um papel fundamental, porque me dava um objetivo, uma motivação para acordar todos os dias e continuar trabalhando. Cada pequena evolução era uma vitória. Olhando para trás, vejo o quanto foi difícil, mas também tenho muito orgulho de tudo o que consegui reconstruir — concluiu.

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Alan Ruschel voltou a jogar profissionalmente (Foto: Reprodução/Instagram)

Como convive hoje com o trauma e a saudade

Dez anos depois da tragédia, Alan Ruschel afirma que consegue falar sobre o acidente com mais tranquilidade, embora as lembranças ainda provoquem emoções. Homenagens e reencontros com pessoas que fizeram parte daquela época trazem novamente a saudade dos companheiros. O ex-lateral diz que aprendeu a olhar para o episódio de outra maneira, sem esquecer o que aconteceu, mas também sem deixar que aquele dia determine sua vida.

— Hoje consigo falar sobre o assunto com mais tranquilidade, mas isso não significa que seja algo fácil ou que tenha ficado para trás. É uma história que vai fazer parte de mim para sempre. Existem momentos em que as lembranças aparecem com mais força, principalmente quando encontro pessoas que fizeram parte daquela época ou quando participo de homenagens. A saudade dos meus companheiros também é algo permanente — relatou.

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— Com o passar dos anos, aprendi a olhar para tudo isso de outra maneira. Não quero viver preso àquele dia, mas também não quero esquecer o que aconteceu e as pessoas que fizeram parte da minha vida. Procuro valorizar a oportunidade que tive de continuar vivendo, construir minha família, trabalhar e realizar tantas coisas. Acredito que consegui transformar parte de tudo o que vivi em aprendizado, mas jamais vou dizer que é uma história que não mexe mais comigo — completou.

A ligação para a vida com Follmann e Neto

A tragédia também fortaleceu os laços de amizade entre os sobreviventes. Alan Ruschel já tinha uma relação de longa data com Jackson Follmann, desde os tempos de Juventude, enquanto a proximidade com Neto começou na Chapecoense, em 2016. A ligação com o zagueiro se tornou tão forte que ele foi escolhido como padrinho de seu casamento. Para o ex-lateral, a experiência compartilhada criou um vínculo que permanece independentemente da distância e da rotina de cada um.

— É uma relação muito importante para mim. Com o Follmann, tenho uma amizade de muitos anos, desde a nossa época de Juventude. É um irmão que o futebol me deu. Com o Neto, nossa aproximação aconteceu quando chegamos à Chapecoense, em 2016, e, depois de tudo o que vivemos, construímos uma ligação muito forte. Ele, inclusive, é padrinho do meu casamento — disse.

— Cada um de nós teve que encontrar sua maneira de seguir em frente, mas existe uma conexão entre nós que é difícil até de explicar. Passamos por algo que poucas pessoas conseguem compreender, e isso criou um vínculo para a vida inteira. Independentemente da distância ou da rotina, sabemos que podemos contar uns com os outros — finalizou.

Alan Ruschel e Neto receberam homenagens da Chapecoense na partida contra o Palmeiras no Brasileirão 2026 (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

O retorno à Colômbia, o reencontro com o local e o resgate

Anos depois da tragédia, Alan Ruschel voltou à Colômbia e revisitou o local da queda do avião da LaMia. O reencontro trouxe sentimentos diferentes daqueles vividos na primeira passagem pelo país, quando sua principal preocupação era a recuperação física e a compreensão do que havia acontecido. Desta vez, o ex-lateral também teve a oportunidade de reconhecer e agradecer às pessoas que participaram do resgate e contribuíram para salvar sua vida.

— Foi uma experiência muito forte, difícil até de colocar em palavras. Voltar àquele lugar depois de tantos anos mexe com a gente de uma maneira diferente. Na primeira vez, eu estava vivendo uma situação completamente diferente, lutando pela minha recuperação e tentando entender tudo o que tinha acontecido. Retornar agora, com outra perspectiva, foi uma oportunidade de olhar para aquela história de outra maneira — contou.

— Também foi especial poder reconhecer e valorizar as pessoas que participaram do resgate e que tiveram um papel tão importante para que eu estivesse aqui hoje. Existe uma gratidão que vou carregar para o resto da vida. São pessoas que fazem parte da minha história, mesmo que muitas vezes não estejam presentes no meu dia a dia — completou.

Alan Ruschel retornou aos gramados em 2017 contra o barcelona no Camp Nou (Foto: AFP/Josep Lago)

A gratidão às equipes médicas e o contato mantido

Apesar de não manter contato com os médicos colombianos que participaram do atendimento após o acidente, Alan Ruschel fez questão de reconhecer o trabalho dos profissionais envolvidos no resgate e na recuperação. O ex-lateral mantém contato apenas com médicos de Chapecó, mas afirmou que a dedicação de socorristas, médicos e enfermeiros foi fundamental em um momento no qual dependia inteiramente dos cuidados de outras pessoas.

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— Não tenho contato com os médicos colombianos, somente com os daqui de Chapecó. Tenho uma gratidão enorme por todos os profissionais que participaram daquele processo. Desde as pessoas que estiveram no resgate até os médicos, enfermeiros e equipes que cuidaram de mim durante a recuperação. Naquele momento, eu dependia completamente da ajuda de outras pessoas e fui muito bem cuidado. Nunca vou esquecer o trabalho e a dedicação de todos eles. É difícil até encontrar palavras para agradecer por tudo o que fizeram — destacou.

A readaptação física, técnica e aos voos após o acidente

O retorno ao futebol exigiu mudanças na forma de jogar de Alan Ruschel. Após o acidente, o ex-lateral perdeu parte da força e da velocidade e precisou desenvolver outros recursos técnicos e táticos para compensar as limitações físicas. As dores na coluna também passaram a fazer parte da rotina, principalmente depois dos treinamentos e das partidas. Fora de campo, voltar a viajar de avião foi outro desafio enfrentado durante a retomada da carreira.

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— Com certeza. Voltar ao futebol não foi simplesmente colocar a chuteira e retomar de onde eu tinha parado. Meu corpo já não era o mesmo, perdi parte da força e da velocidade e precisei encontrar outras maneiras de jogar. Tive que trabalhar muito a parte física e também desenvolver ainda mais a questão técnica e tática para compensar algumas limitações. As dores na coluna também passaram a fazer parte da minha rotina, principalmente depois dos treinamentos e dos jogos — relatou.

— A questão das viagens, especialmente de avião, também exigiu um processo de readaptação. No início, naturalmente, existia uma lembrança muito forte de tudo o que tinha acontecido. Mas, com o tempo, fui conseguindo lidar melhor com isso. O futebol exigia que eu viajasse, e precisava seguir minha profissão. Acho que foi mais uma etapa de aprendizado e superação ao longo da minha carreira — completou.

As lembranças mais felizes pela Chapecoense

Entre as lembranças mais marcantes de sua trajetória na Chapecoense, Alan Ruschel destaca o retorno aos gramados, em 2017, após sobreviver à tragédia aérea. Para o ex-lateral, voltar a jogar teve um significado que ultrapassou o aspecto esportivo e também representou uma homenagem aos companheiros que morreram no acidente. Anos depois, ele ainda conquistou o Campeonato Catarinense e a Série B de 2020, além de ter a oportunidade de vestir a camisa do clube como capitão.

— É difícil escolher apenas uma porque a Chapecoense representa um capítulo muito especial da minha vida. O retorno aos gramados, em 2017, foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Voltar a jogar depois de tudo o que aconteceu tinha um significado que ia muito além do futebol. Era uma vitória pessoal, mas também uma forma de homenagear todos aqueles que não tiveram a mesma oportunidade — disse.

— Além disso, tivemos conquistas importantes, como o Campeonato Catarinense e a Série B de 2020. Tenho muito orgulho de ter feito parte daquele grupo e de ter voltado a vestir a camisa da Chapecoense como capitão. Foram momentos que vou guardar para sempre. Mais do que os títulos, levo comigo a história, as pessoas e tudo o que aquele clube representa para mim — finalizou.

Alan Ruschel foi homenageado pela Chapecoense após anunciar sua aposentadoria em 2026 (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

A relação atual com o clube

Apesar da ligação afetiva com a Chapecoense, Alan Ruschel também viveu momentos difíceis no clube. O ex-lateral contou que, em determinado período, sentiu que algumas pessoas não conseguiam separar sua condição de sobrevivente da tragédia de seu trabalho como jogador profissional. A situação contribuiu para sua saída em 2019. No ano seguinte, porém, ele retornou, foi capitão e conquistou títulos. Mesmo com os episódios que o machucaram, Ruschel afirma que sua gratidão pelo clube permanece.

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— A Chapecoense sempre vai ter um lugar especial na minha história. Foi um clube que me recebeu, onde vivi momentos importantes da minha carreira e que estará para sempre ligado à minha vida por tudo o que aconteceu em 2016. Tenho muito carinho pela torcida, pela cidade e por todas as pessoas que fizeram parte daquela trajetória — afirmou.

— É claro que também existiram momentos difíceis e situações que me machucaram. Em determinado período, senti que algumas pessoas dentro do clube não estavam conseguindo separar o Alan jogador do Alan sobrevivente do acidente. Eu queria continuar sendo avaliado pelo meu desempenho profissional, como qualquer outro atleta. Isso acabou contribuindo para minha saída em 2019. Mas consegui retornar em 2020, fiz uma grande temporada, fui capitão e conquistei títulos. Procuro separar as situações que vivi com determinadas pessoas da instituição como um todo. Minha gratidão pela Chapecoense e por tudo o que vivi lá permanece. É uma história que vou carregar para sempre — concluiu.