Clubes da Série A investem em novas tecnologias para preparação de atletas

Os clubes brasileiros, sobretudo os da Série A do Brasileirão, estão investindo cada vez mais em tecnologia, visando melhorar a preparação física e mental de seus atletas. Flamengo, Corinthians, Mirassol, São Paulo e Palmeiras lideram o movimento, apostando em soluções que vão desde a prevenção de lesões até o monitoramento de sono e neurociência aplicada ao esporte.

O Rubro-Negro adquiriu recentemente oito máquinas da marca Keiser, instaladas no CT Ninho do Urubu. O investimento foi de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões). Os equipamentos permitem treinos de força, potência e aceleração, além de medir o equilíbrio entre as pernas dos atletas. O clube é o primeiro do Rio de Janeiro a contar com essa tecnologia.

No Corinthians, a aposta está na negociação para a compra da Acqua Float, uma cápsula de flutuação que auxilia na recuperação física e mental. O custo varia entre R$ 120 mil e R$ 150 mil. O equipamento, aprovado pelo departamento médico e pelo técnico Dorival Júnior, promove relaxamento muscular, acelera a recuperação e ajuda na redução de estresse e ansiedade. A tecnologia já é usada no exterior e chegou ao Brasil pelo Mirassol, em 2024. O Fluminense também avalia a aquisição.

O Mirassol, além de pioneiro com a Acqua Float, comprou em abril cerca de 50 anéis inteligentes de monitoramento de sono por R$ 150 mil. Os dispositivos acompanham frequência cardíaca e estágios do sono, permitindo análises para prevenção de lesões e melhora de performance.

No São Paulo, a inovação passa pela análise genética. Em parceria com a Sommos, o clube iniciou um projeto que já envolveu 50 atletas das categorias de base, entre masculino e feminino. A coleta é feita por raspagem bucal e os resultados orientam especialistas em genética esportiva a individualizar treinos e rotinas de recuperação. A próxima fase inclui o elenco profissional.

O Palmeiras, atual campeão brasileiro da Série A, investiu cerca de R$ 5 milhões em tecnologias voltadas à neurociência. O projeto envolve desde eletrodos para estimular áreas cerebrais até o uso de realidade virtual em simulações de jogo. O objetivo é melhorar a tomada de decisão, acelerar a recuperação pós-jogo e aumentar o foco dos jogadores.

— A busca por novas estratégias para otimizar a preparação dos atletas é constante entre os clubes, devido às exigências do futebol moderno. Nesse contexto, a ciência deve cada vez mais se fazer presente para que os atletas possam ter algum ganho competitivo, o que inclui uma abordagem holística em torno de aspectos como a nutrição, qualidade de sono, psicologia e até mesmo a neurociência — afirmou Túlio Horta, COO e Head de Operações da Volt Sports Science.

