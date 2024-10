Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, durante partida contra o Botafogo, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro

Após derrota para o Botafogo por 1 a 0, em casa, no último sábado (26), o técnico Pedro Caixinha não resiste a pressão e é demitido do Bragantino. O português estava no clube há dois anos e era o quinto trabalho mais longevo entre treinadores da Série A.

O português esteve à frente do Bragantino em 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Ele deixa a equipe em 16º lugar no Brasileirão, com a mesma pontuação do Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

O treinador foi anunciado pelo Bragantino em 10 de dezembro de 2022, vindo de trabalho no Talleres. Ele ocupou o lugar que tinha sido de Mauricio Barbieri, demitido na reta final do Brasileirão daquele ano.

Veja nota do clube

– O Red Bull Bragantino informa que Pedro Caixinha não é mais o treinador da equipe. O português deixa o comando técnico com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas nos 124 jogos em que esteve à frente do clube de Bragança Paulista. Com Caixinha, o Massa Bruta chegou a duas semifinais de Campeonato Paulista (2023 e 2024) e teve sua melhor participação na história do Brasileirão de pontos corridos (2023). Além de Pedro Caixinha, os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Belman, e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o Braga. O clube agradece por toda dedicação e profissionalismo durante os quase dois anos em que estiveram aqui e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

