Atlético-MG corre risco de perder três atletas de graça; entenda

O meio da temporada chegou, e com isso chega a época de contratações. O Atlético-MG corre o risco de perder três atletas no fim deste ano. São eles Fábio Gomes, Igor Rabello e Saravia. Os três estão livres para assinarem um pré-contrato com outros clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Quando faltam seis meses ou menos para o fim do contrato de um atleta, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Que o garante uma transferência gratuita para o clube após o fim do atual vínculo.

No elenco do Atlético atualmente são três casos. Igor Rabello, Saravia e Fábio Gomes, todos possuem contrato apenas até o fim de 2025.

Igor Rabello

Jogador atua que há mais tempo está no Atlético, vive incerteza no clube. Sem ser tão utilizado, ainda não existem conversas sobre uma renovação do vínculo. É provável que haja um fim no casamento entre o jogador e o Atlético, após sete anos de clube.

continua após a publicidade

No ano, Igor Rabello atuou em apenas cinco partidas e marcou um gol. O zagueiro nunca se firmou como unanimidade no elenco do Atlético.

Saravia

O lateral direito Saravia é quem está mais próximo de uma renovação. O jogador é o reserva imediato da posição. Em 2024, foi titular absoluto, mas perdeu espaço com a chegada de Natanael. São 14 jogos na temporada.

O argentino tem interesse em seguir no Atlético, mas ainda não há uma definição do clube mineiro.

Fábio Gomes

O atacante não agrada o Atlético e não faz parte dos planos do clube. Fábio chegou ao Galo em 2022, e desde então foi emprestado para diversos clubes, sem ficar em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Com o contrato vencendo no fim do ano, o Atlético não irá renovar com o jogador, que está liberado para procurar um novo clube.