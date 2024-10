Botafogo diz que Artur Jorge foi alvo de xenofobia contra o Bragantino

Artur Jorge reclama com a arbitragem durante Bragantino x Botafogo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 23:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo divulgou nota de repúdio ao que chamou de "insultos xenofóbicos" contra o técnico Artur Jorge neste sábado (26), no duelo com o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Segundo Alvinegro, torcedores do Massa Bruta ofenderam o técnico português durante o duelo da 31ª rodada do Brasileirão.

▶️ Artur Jorge manda recado à Conmebol por jogadores do Botafogo pendurados

Confira abaixo a íntegra da nota sobre os insultos contra Artur Jorge:

"O Botafogo repudia veementemente os insultos xenofóbicos proferidos contra o técnico português Artur Jorge por alguns torcedores da equipe local na arquibancada do Estádio Nabi Abi Chedid. Acreditamos que o futebol é um espaço de todos e há limites entre rivalidade e desrespeito. Que essa luta não seja só do Botafogo e que todos possam ser respeitados em solo brasileiro. O Clube reitera o apoio ao seu treinador."

Como foi a partida entre Botafogo e Bragantino?

Em campo, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. O único gol do jogo foi marcado por Gregore, já nos minutos finais. Com o resultado, o Glorioso chega aos 64 pontos e abre três de diferença para o vice-líder Palmeiras; do outro lado, o Massa Bruta permanece com 34 pontos e ocupa a 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

