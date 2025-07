Corinthians abre negociação para contratar Carlos Vinícius

O Corinthians pode ganhar um novo reforço para o segundo semestre de 2025. O clube iniciou conversas para contratar o atacante Carlos Vinícius, de 30 anos, que foi recentemente oferecido ao clube paulista e está livre no mercado desde que deixou o Fulham, da Inglaterra. Carlos Vinícius, que não renovou seu contrato com a equipe londrina, busca um novo destino após uma temporada em que foi pouco utilizado — atuou em apenas quatro partidas, todas saindo do banco de reservas.

Apesar de o São Paulo também ter avaliado a contratação do centroavante, a negociação não avançou. Com o staff do jogador sondando possibilidades no mercado internacional, o Corinthians aparece como um possível destino. O clube mantém a política de reforços de baixo custo, buscando atletas que cheguem sem necessidade de grandes investimentos iniciais. Neste contexto, Carlos Vinícius se encaixa perfeitamente, podendo oferecer experiência e presença de área ao elenco alvinegro para o restante da temporada.

A possível chegada ao Timão, caso concretizada, ocorreria sem custos de transferência, fator que pesa a favor diante do atual cenário financeiro do clube. Desde o empréstimo de Pedro Raul ao Ceará no início do ano, o Corinthians tem procurado uma opção de reposição imediata para Yuri Alberto no comando de ataque, e Carlos Vinícius surge como um nome que se encaixa no perfil desejado pela diretoria: experiente, disponível e sem custo de aquisição. A informação foi inicialmente publicada pelo “Ge” e confirmada pelo Lance!.

Formado nas categorias de base de Santos e Palmeiras, Carlos Vinícius construiu sua carreira profissional na Europa a partir de 2018. Passou por clubes importantes do continente, como Rio Ave e Benfica (Portugal), Monaco (França), PSV (Holanda), Tottenham e Fulham (Inglaterra), além do Galatasaray, da Turquia. Foi no Benfica que viveu sua fase mais artilheira, quando terminou como goleador da liga portuguesa. No Tottenham, mesmo com pouco espaço no time titular, marcou 10 gols em 10 jogos como titular na Liga Europa, sendo o segundo maior artilheiro da competição naquela edição. No Galatasaray, conquistou dois títulos: a Liga Turca e a Supercopa nacional.