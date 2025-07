Vitória acerta a contratação do centroavante uruguaio Renzo López

O Vitória acertou a contratação do terceiro reforço em meio à reformulação para o segundo semestre da temporada. O nome da vez é o centroavante uruguaio Renzo López, de 31 anos, que chega com contrato de uma temporada. O atleta, inclusive, já está em Salvador.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Cesar Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

Renzo estava no Al-Fayha, que terminou na 13ª posição da primeira divisão da Arábia Saudita. Por lá, o atacante marcou 11 gols e deu duas assistências em 31 jogos na última temporada.

Formado pelo Nacional (URU), Renzo López passou boa parte da carreira em times da América do Sul, como Racing (URU), Plaza Colonia (URU), Montevideo Wanderers (URU), Central Córdoba (ARG) e Independiente del Valle (EQU). Sua melhor temporada, por sinal, foi no time argentino, em 2022, quando balançou as redes 16 vezes e deu quatro assistência em 31 jogos.

Renzo López já vestiu a camisa do Independiente del Valle e agora está no Vitória (Foto: redes sociais)

Renzo López chega ao Vitória para uma posição que ainda está carente de peças e foi muito criticada no primeiro semestre. Ele vai disputar vaga com Renato Kayzer, Carlinhos e Fabri.

A chegada de Renzo confirma a tendência da diretoria do Vitória em olhar para o mercado exterior na busca por atletas neste período de transferências. Até agora, outros dois reforços foram confirmados e já apresentados na Toca do Leão: o goleiro Thiago Couto e o meia português Rúben Rodrigues.

