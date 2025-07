O Vitória apresentou, na tarde desta quarta-feira, o segundo reforço para a sequência da temporada. Em entrevista coletiva no Barradão, o goleiro Thiago Couto já deu suas credenciais e disse que, mesmo com status de reserva, vai brigar com Lucas Arcanjo pela titularidade.

— Nenhum jogador gosta de ficar na reserva. Em nenhum momento vou ficar acomodado. Venho para brigar por titularidade, mas com respeito pelo Lucas, comissão técnica. Vou fazer o meu melhor para poder brigar pela titularidade. A comissão técnica vai decidir. O que eu puder fazer para contribuir eu vou fazer — avisa o goleiro.

Thiago Couto em entrevista coletiva (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Para tentar chegar ao alto nível e, quem sabe, ficar com a vaga de Lucas Arcanjo, Thiago Couto se inspira em Rogério Ceni, um dos maiores ídolos do São Paulo e atual treinador do rival Bahia.

— Um ídolo que eu sempre tive na época do São Paulo foi o Rogério Ceni. Acompanhava ele de longe, marcou época. E já trabalhei com grandes goleiros no São Paulo, como Volpi, Jandrei, Caíque agora no Sport. A gente vai observando muita coisa de cada um. O Rogério Ceni agora é rival, é uma outra parte. Mas na época dele no São Paulo era uma grande inspiração.

Por falar em São Paulo, Thiago Couto foi formado em Cotia, bilhou no título da Copinha de 2019 e fez toda a carreira por lá até sair pela primeira vez ao ser contratado para disputar a Série B 2023 com o Juventude. No time gaúcho, ele trabalhou com Thiago Carpini e teve os melhores números da carreira, com 40 jogos naquela temporada.

— Eu fiquei muito feliz quando recebi o contato do Vitória. Falei com o Gustavo [Vieira, diretor de futebol], com Carpini. Pesou muito. Com Carpini foi o ano que tive mais jogos. Tenho uma relação muito boa com ele e com a comissão técnica. Isso pesou. Espero contribuir com ele e os meus companheiros — declarou.

Perfil de Thiago Couto encaixa no Vitória

Thiago Couto treina na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Antes da entrevista do goleiro, o diretor de futebol Gustavo Vieira destacou que, apesar de olhar para o mercado internacional, segue atento às oportunidades internas e disse que o perfil de Thiago Couto se encaixa na filosofia do Vitória.

— O fato da gente olhar para fora não exclui de encontrar soluções no mercado nacional. E o Thiago é um exemplo. Thiago é um dos atletas, nos debates internos, um consenso. Isso pela qualidade de jogo que tem, pelo perfil pessoal. Já o conhecia, trabalhei com ele em outro clube. Ele tem um perfil de idade, competência e pessoal semelhante ao que temos. Lucas tem idade semelhante. É um perfil de atleta que queira estar aqui e almeje levar o Vitória para voos maiores.

O goleiro ainda avisou que tem como uma das principais qualidades o jogo com os pés, que pode ser um diferecial na briga por titularidade.

— Fiz minha base no São Paulo, passei bastante tempo lá. Uma das principais características foi ter o jogo com os pés. A gente sempre foi estimulado desde pequeno. É o que eu trago muito forte de lá — completou.