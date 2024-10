Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 22:23 • Bragança Paulista (SP)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge demonstrou satisfação com a atuação do time na vitória apor 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. Apesar do gol de Gregore ter saído nos minutos finais da partida, o treinador afirmou que o Glorioso poderia ter aberto o placar mais cedo e avaliou como positivo o desempenho.

▶️ Artur Jorge manda recado à Conmebol por jogadores do Botafogo pendurados

- É fato que viemos com uma intenção clara. Queríamos vencer. Sabíamos da dificuldade porque o Bragantino tem boas individualidades e um bom treinador. Era importante vencer hoje porque faz parte da ambição da equipe de manter o primeiro lugar, dependendo apenas de si próprio. Foi um jogo competente, bem mais dominado por nós mesmos. Foi uma vitória justíssima por aquilo que nós criamos e produzimos - afirmou o português.

Além disso, o técnico elogiou Gregore, o autor do gol que garantiu os três pontos ao Botafogo. O volante balançou as redes com a camisa alvinegra pela primeira vez. Segundo Artur Jorge, a postura do jogador corresponde ao que é apresentado nos treinos, e o fato dele ter levado perigo à defesa adversária não é surpresa.

- É a imagem que nós temos do Gregore. Ele tem esse comportamento. Ele treina exatamente da maneira que joga. A mim, não surpreende nada. Fez mais um grande jogo. Foi sempre muito dinâmico nas ações, mas foi tal como a equipe. Eu destaco a equipe toda também. Conseguimos chegar ao gol deles, e ele foi premiado com esse gol, mas, na verdade, é que todos foram premiados. Não é importante quem é o marcador, o importante é ganhar os três pontos. O Botafogo tem um objetivo comum e claramente hoje nos unimos para vencer esse desafio - declarou o treinador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte