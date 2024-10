Taça do Campeonato Brasileiro: primeira rodada será no dia 8 de agosto (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim para os clubes presentes no G4 da competição no último sábado (27). Após mais uma série de resultados, o Botafogo permaneceu na liderança do torneio. De acordo com a Bola de Cristal, sistema de probabilidades do jornal O Globo, o clube carioca é o time que tem mais chance de título.

Além do Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo completam o G4 da tabela de classificação. Na rodada, o rubro-negro carioca venceu o Juventude por 4 a 2, no Maracanã, enquanto o alviverde paulista e o tricolor empataram por 2 a 2 no confronto direto pelas primeiras colocações no Allianz Parque. Os resultados não promoveram mudanças de colocação.

O alvinegro segue na liderança do Brasileirão com 64 pontos após vencer o RB Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid. Com o resultado, a equipe manteve os três pontos na frente do vice-líder Palmeiras. Fortaleza e Flamengo completam o G4, respectivamente na terceira e quarta colocação. Vale destacar que faltam ainda sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

As probabilidades

Para a Bola de Cristal, o Botafogo é o clube com mais chances de levantar o título. De acordo com o sistema, o time do técnico Artur Jorge tem a probabilidade de 67% para levantar a taça. Logo em seguida aparece o Palmeiras, atual vice-líder, com 28,40%. Fortaleza e Flamengo aparecem na lista com chances remotas de título. O tricolor tem 2,8%, enquanto o rubro-negro, 1%.

Vale destacar, que o sitema aponta o resultado a partir de análises de dados referente ao aproveitamento dos clubes em cenários passados. Situações como jogos em casa e nível de dificuldade de adversários também são levados em conta na análise.