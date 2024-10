Nenê, jogador do Juventude, reclama com a arbitragem após cartão vermelho durante partida contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro

A 31ª rodada do Brasileirão foi recheada de jogos e polêmicas nas partidas deste sábado (26). O árbitro Diego Pombo Lopez, o VAR na partida entre Flamengo x Juventude, e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, o árbitro de vídeo em Vitória x Fluminense foram afastados das partidas que atuariam nesta segunda-feira (28), pela Série B.

Segundo a entidade, os árbitros foram substituídos por estarem em "avaliação de desempenho técnico", de acordo com documento divulgado pela Comissão de Arbitragem da CBF neste domingo.

O árbitro de vídeo que apitou a partida no Maracanã neste sábado, faria o duelo entre América-MG x Sport-PE, pela 34ª Rodada da Série B, que acontecerá às 21h, foi substituído por Philip Georg Bennett. Já o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira, que fez o jogo do Barradão, faria o jogo entre Ituano x Santos, no estádio Novelli Júnior, foi substituído por Adriano de Assis Miranda.

O Fluminense reclamou da arbitragem da partida contra o Vitória pela marcação de dois pênaltis a favor do time da casa. O primeiro foi corrigido pelo árbitro de vídeo, o que não aconteceu na segunda vez. Após o confronto, o técnico Mano Menezes questionou a marcação das penalidades e disparou contra o VAR.

Fluminense enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

– O jogo foi marcado por incidentes desde o início. Primeiro um pênalti que não foi. O pessoal estava com pressa para dar pênalti hoje, já deu cedo. Aí o VAR chamou e ratificou. acho que a bola da falta do primeiro gol do Vitória, embora tenha sido depois legal, a falta do gol, a origem do lance é um lance de falta, na minha opinião, irregular. Acho que o segundo pênalti não houve. Achei que com o VAR, esses pênaltis mandrakes de final de jogo, que você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado. Mas pelo jeito em algumas situações ainda não acabaram.

Já no confronto entre Flamengo e Juventude, no Maracanã, o time alviverde reclamou da penalidade máxima marcada a favor dos rubro-negros logo no início do primeiro tempo, e questionou a expulsão de Nenê, pelo árbitro Bráulio da Silva Machado.

Nenê recebeu um cartão amarelo aos 29 minutos do segundo tempo da partida entre Flamengo e Juventude e ficou reclamando com a arbitragem. Na sequência o árbitro aplicou o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. O camisa 10 desabafou após a partida.

– É uma coisa realmente inacreditável. O primeiro amarelo simplesmente perguntei para ele como é que o VAR muda de escanteio para tiro de meta, já me deu cartão. Aí falei: 'pô, não posso fazer nem pergunta, caramba?'. Tipo assim. Não falei para ele e nem xinguei. E aí automaticamente me deu o segundo amarelo. Inadmissível. Aconteceu algo parecido com o Hulk há um tempo, quando o árbitro acabou sendo colocado na geladeira. E precisa colocar mesmo. Não é possível. Estragar o espetáculo e o jogo assim, de maneira infantil. Ele me falou que se sentiu ofendido. Jamais ofendi nenhum árbitro, nunca ofendi ele. Desculpa, mas não existe isso aí.