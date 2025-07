Grêmio tem oito jogadores com contrato apenas até o final do ano

O Grêmio tem oito jogadores com contrato apenas até o final de 2025. Por consequência, eles não têm continuidade no clube garantida para a próxima temporada.

O principal nome nessa condição é Kannemann. Habitualmente, o zagueiro e ídolo gremista deixa para renovar contrato de última hora, o que gera angústia na torcida tricolor. A novela deve se repetir neste segundo semestre.

Quem também pertence ao Grêmio e tem vínculo com o clube somente até dezembro próximo são os meio-campistas Edenilson e Nathan. Os três já podem, portanto, assinar pré-contrato com outra equipe.

Grêmio tem três jogadores emprestados até o final da temporada

Outros três jogadores estão emprestados ao Grêmio até o final de 2025, mas possuem vínculos maiores com seus clubes de origem. São os casos dos laterais esquerdos Marlon, que pertence ao Cruzeiro, e Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, e do volante Alex Santana, do Corinthians. O Tricolor Gaúcho tem opção de compra, se desejar permanecer com os atletas.

Marlon em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ainda existem dois jogadores, oriundos das categorias de base do Grêmio, mas que não estão nos planos da comissão técnica de Mano Menezes, com contrato perto do final. São eles o meia Gabriel Silva, que já rodou por empréstimo em outros clubes, e o ponta Lian, do time sub-20.