Confira pendurados, suspensos e lesionados da 3ª rodada do Brasileirão
Confira prováveis escalações das equipes antes da bola rolar pelo Campeonato Brasileiro
A terceira rodada do Brasileirão 2026 se inicia nesta terça-feira (10) e se estende até e quinta (12), com 10 partidas agitando o meio de semana. As equipes entram em campo já lidando com desfalques por suspensão e lesão e se preocupam com os primeiros pendurados do campeonato.
O Lance! traz o panorama completo dos jogos do Campeonato Brasileiro, com destaque para o clássico entre Fluminense e Botafogo, o duelo de tricolores entre São Paulo e Grêmio e o confronto entre Internacional e Palmeiras.
➡️ CBF determina que Vasco pague valor milionário ao Atlético-MG: entenda o caso
Vitória x Flamengo
📆 Data e hora: terça-feira (10/02), às 19h
🏟️ Local: Barradão, em Salvador (BA)
📺 Transmissão: Premiere
Vitória
- Suspensos: -
- Pendurados: Ramon
- Lesionados: Lucas Arcanjo, Renzo López, Edu, Renato Kayser e Rúben Ismael;
- Time provável: Gabriel; Ricielli, Camutanga e Zé Marcos (Neris); Gabriel Baralhas, Caíque, Ramon e Matheusinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Pedro Henrique (Fabri Santos).
Flamengo
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Jorginho, Luiz Araújo, Saúl Ñíguez e Varela;
- Time provável: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Cebolinha e Pedro.
Chapecoense x Coritiba
📆 Data e hora: quarta-feira (11/02), às 19h
🏟️ Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📺 Transmissão: Premiere
Chapecoense
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Bruno Matias, Rafael Thyere e Robert Santos;
- Time provável: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Ítalo (Bolasie).
Coritiba
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Rodrigo Rodrigues
- Time provável: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Coser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Roinier; Lavega (Keno), Breno Lopes e Pedro Rocha.
Mirassol x Cruzeiro
📆 Data e hora: quarta-feira (11/02), às 19h
🏟️ Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📺 Transmissão: Sportv e Premiere
Mirassol
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: André Luis, Edson Carioca e Renato Marques
- Time provável: Igor Formiga, Luiz Otávio, Willian Machado, Reinaldo (Igor Cariús); Neto Moura, José Aldo, Lucas Mugni; Alesson, Everton Galdino, Nathan Fogaça.
Cruzeiro
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Matheus Cunha, Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Chico da Costa e Marquinhos.
- Time provável: Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Christian ; Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson), Kaio Jorge.
Atlético-MG x Remo
📆 Data e hora: quarta-feira (11/02), às 20h
🏟️ Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
📺 Transmissão: Premiere
Atlético-MG
- Suspensos: -
- Pendurados: Renan Lodi;
- Lesionados: Alexander e Lyanco;
- Time provável: Everson, Preciado, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard (Igor Gomes), Dudu, Hulk
Remo
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Sávio e Patrick;
- Time provável: Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade, Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula, Leonel Picco, Pikachu, Vitor Bueno, Alef Manga
São Paulo x Grêmio
📆 Data e hora: quarta-feira (11/02), às 21h30
🏟️ Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Transmissão: TV Globo, Premiere e GeTV
São Paulo
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: André Silva e Ryan Francisco
- Time provável: Rafael; Ferraresi, Sabino, Arboleda; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antonio, Enzo Díaz (Wendell); Lucas, Luciano (Calleri).
Grêmio
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Braithwaite, Monsalve e Villasanti
- Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Kannemann), Wagner Leonardo, Marlon; Arthur, Noriega, Willian (Roger); Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius
Vasco x Bahia
📆 Data e hora: quarta-feira (11/02), às 21h30
🏟️ Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo e Premiere
Vasco
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Jair e Matheus Carvalho
- Time provável: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Brenner.
Bahia
- Suspensos: Dell
- Pendurados: -
- Lesionados: Ruan Pablo
- Time provável: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Athletico-PR x Santos
📆 Data e hora: quinta-feira (12/02), às 19h
🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Transmissão: Premiere
Athletico-PR
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Felipinho e Renan Peixoto
- Time provável: Santos; Aguirre, Carlos Terán e Arthur Dias; Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar (Chiqueti) e Viveros.
Santos
- Suspensos: -
- Pendurados: Gabriel Menino
- Lesionados: Adonis Frias e Gustavo Henrique
- Fora por opção: Neymar (gramado sintético)
- Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Bontempo (Zé Rafael) e Gabriel Menino; Rollheiser, Rony e Gabigol.
Fluminense x Botafogo
📆 Data e hora: quinta-feira (12/02), às 19h30
🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
Fluminense
- Suspensos: -
- Pendurados: Nonato
- Lesionados: Cano e Nonato
- Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy
Botafogo
- Suspensos:
- Pendurados: Allan e Martín Anselmi (técnico)
- Lesionados: Neto Pessoa, Mancha, Rafael Thyere e Robert
- Time provável: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral.
Corinthians x Red Bull Bragantino
📆 Data e hora: quinta-feira (12/02), às 20h
🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere
Corinthians
- Suspensos: -
- Pendurados: -
- Lesionados: Hugo Faria, Kaio César e José Martínez
- Time provável: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira (Garro) e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.
Red Bull Bragantino
Suspensos: -
Pendurados: Gabriel, Hurtado e Sosa
Lesionados: Bruninho, Gusmán Rodríguez e Vanderlan
Time provável: Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius (Pedro Henrique), Gustavo Neves e Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera.
Internacional x Palmeiras
📆 Data e hora: quinta-feira (12/02), às 21h30
🏟️ Local: Beira-Rio, em Porto Alegra (RS)
📺 Transmissão: PrimeVideo
Internacional
Suspensos: -
Pendurados: -
Lesionados: Benjamin
Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero
Palmeiras
Suspensos: -
Pendurados: -
Lesionados: Felipe Anderson, Figueiredo e Paulinho
Time provável: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Flaco López e Vitor Roque
