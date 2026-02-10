Anselmi prepara equipe para primeira sequência pesada no comando do Botafogo

O técnico Martín Anselmi terá pela frente sua principal sequência de partidas desde que assumiu o comando do Botafogo. O argentino ainda implementa suas ideias de jogo em meio às primeiras decisões do Alvinegro no início da temporada.

Botafogo regulariza primeiros reforços após transfer ban e ganha opções no elenco

Serão três duelos em sequência como "provas de fogo" para o novo comandante do Alvinegro, contratado após saída de Davide Ancelotti, sendo em três competições diferentes. Isso já liga o alerta para o planejamento.

O primeiro será nesta quinta-feira (12), contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão, precisando dar uma resposta após a derrota fora de casa para o Grêmio pelo placar de 5 a 3. Após poupar contra o Vasco no Estadual, no último domingo, a tendência é de força máxima para mostrar evolução.

Botafogo analisa contexto para planejamento

Na sequência, o calendário reserva mais um clássico pelo Carioca, este de maior relevância contra o Flamengo pela fase quartas de final. No entanto, há certa movimentação para que o Botafogo tenha um time modificado, não formado majoritariamente por jovens, mas de olho no desgaste físico para o meio da semana.

Martín Anselmi fechará a trinca de jogos em seu primeiro grande desafio como técnico do Botafogo no dia 18, próxima quarta-feira, na altitude de 4.000 metros de Potosí, na Bolívia. O Alvinegro visitará o Nacional Potosí pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores, precisando segurar as condições do local para um bom resultado e decidir no Nilton Santos uma semana depois.

A primeira impressão do trabalho do argentino é boa. O Botafogo, com seu time titular, mostra um estilo ofensivo diferente de todos os outros trabalhos da era SAF, marcado por aproximação e perde-pressiona o campo de ataque. Anselmi contava com poucas opções devido ao transfer ban, o que foi resolvido e dará ao treinador os zagueiros Ythallo e Riquelme, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba.