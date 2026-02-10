Com contrato até junho, Coutinho começa 2026 em alta no Vasco

Philippe Coutinho começou a temporada de 2026 em alta com a camisa do Vasco. Em cinco partidas — todas como titular — o meia soma três gols e uma assistência, com média de participação direta em gol a cada 105 minutos. Os números reforçam o bom momento do camisa 10, que tem sido decisivo e cada vez mais presente próximo à área adversária.

Além da produção ofensiva, Coutinho se destaca pela influência no jogo. De acordo com o SofaScore, são 3,6 passes decisivos por partida, três grandes chances criadas e média de quatro finalizações por jogo, sendo 2,4 no alvo. O desempenho técnico aparece também na eficiência: 84% de acerto nos passes e 69% de sucesso nos dribles, mostrando um jogador ativo e envolvido nas principais ações do time.

Coutinho fez um dos gols do Vasco sobre o Botafogo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Outro ponto positivo é a crescente parceria com o colombiano Andrés Gómez pelo lado esquerdo do campo. A dupla vem se entendendo cada vez melhor e já participou diretamente de seis dos 11 gols marcados pelo Vasco na temporada, ou seja, mais da metade das bolas na rede passou, ao menos, por um dos dois. Na vitória sobre o Maricá, por exemplo, ambos tiveram participação no segundo gol da equipe.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o técnico Fernando Diniz explicou a utilização do meia mais avançado.

- O Coutinho joga onde é melhor para o time em determinados momentos. Sempre que puder eu quero ele perto do gol. Em jogos mais travados, ele desce um pouco para ajudar na construção", afirmou o treinador, destacando a leitura tática do jogador.

Em 2025, Coutinho quebrou o recorde de partidas disputadas em uma única temporada pelo Vasco, com 56 jogos. Em 2026, o cenário é diferente: a chegada de Johan Rojas, ex-Monterrey, amplia as opções do elenco e pode facilitar o controle de carga do meia, que completa 34 anos em junho. Com contrato até o meio do ano, o futuro ainda é indefinido, mas a tendência é de renovação ao menos até o fim da temporada, a depender do rendimento e das condições físicas do jogador.

