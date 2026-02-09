Análise: Ceará e Fortaleza criam pouco no primeiro clássico do ano

Ceará e Fortaleza empataram por 0 a 0 na noite do último domingo (8), na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. O primeiro clássico de 2026 teve poucas chances e demonstrou pontos a serem ajustados nas equipes.

O 1º tempo teve domínio alvinegro, mas a única chance de perigo foi em cabeceio para fora de Lucca. O Ceará vinha de goleadas em jogos recentes e, mesmo assim, teve dificuldades para superar a defesa rival. Vina e Zanocelo, responsáveis pela criatividade, não encontraram tantos espaços.

Apesar da estratégia de apostar em saídas rápidas, o ataque tricolor estava sem opções de velocidade. Bareiro ficou isolado e o ala Maílton não teve folga com a marcação de Fernando, um dos melhores em campo. Diante disso, o time pouco finalizou.

Mozart e Carpini na partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)

O Fortaleza conseguiu ter mais posse de bola no 2º tempo, o que não gerou grandes oportunidades. Da mesma forma, o Vovô não levou perigo à meta adversária. Desnecessário falar em desespero, mas o 0 a 0 indica certa limitação ofensiva.

É nítido que os dois clubes precisam de reforços para o restante da temporada. Essas chegadas passam muito pelo lado do campo, tanto na defesa quanto no ataque. O Tricolor, por exemplo, continua buscando nomes na lateral-esquerda - Crispim foi novamente improvisado.

Ceará e Fortaleza conhecem adversários da semi

Com o fim dessa etapa de Campeonato Cearense, os confrontos das semifinais estão definidos. O Ceará terá pela frente o Floresta e o Fortaleza enfrentará o Ferroviário.

As semifinais acontecerão em duelos de ida e volta, com Vovô e Leão decidindo em casa. Tais jogos estão marcados para os dias 15 e 22 de fevereiro.