No último confronto, Atlético-MG venceu o Remo e seguiu para conquista histórica: relembre

Na próxima quarta-feira (11), o Atlético recebe o Remo, às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! relembra o último confronto entre as equipes, que marcou a trajetória de um título mágico para o Atlético e ficou eternizado na memória da torcida alvinegra.

As equipes voltam a se enfrentar após cinco anos. O último confronto entre Galo e Leão aconteceu em 2021, quando disputaram a terceira fase da Copa do Brasil, em partidas de ida e volta. Na ocasião, o Atlético levou a melhor e seguiu firme rumo à conquista do título da competição.

Por conta da pandemia de Covid-19, os jogos foram realizados sem a presença de público nos estádios. No duelo de ida, disputado no Estádio Baenão, em Belém do Pará, o Atlético venceu por 2 a 0, com gols de Nacho Fernández e Hyoran.

Na partida de volta, nova vitória do alvinegro, desta vez por 2 a 1. Réver e Hulk marcaram para o Galo, enquanto Romércio descontou para o Leão. A classificação sobre o Remo foi o primeiro passo do Atlético na campanha da Copa do Brasil, competição na qual o clube entrou diretamente na terceira fase.

Depois disso, o Galo eliminou o Bahia nas oitavas de final, o Fluminense nas quartas, o Fortaleza na semifinal e o Athletico-PR na grande decisão, conquistando assim o segundo título de Copa do Brasil de sua história. O Atlético venceu todas as partidas da campanha, em uma trajetória histórica.

Aquele foi um ano mágico e um dos maiores da história do clube, já que, além da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também conquistou o Campeonato Brasileiro.

Atlético x Remo, terceira fase da Copa do Brasil 2021 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

