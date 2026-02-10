Como era o time do Fluminense na última vez que perdeu para o Bangu?

O Fluminense enfrentará o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca com ampla vantagem no retrospecto recente. A última derrota do Tricolor para o Alvirrubro foi em 2022 e o time que entrou em campo tem poucos remanescentes do elenco atual.

O confronto que define a vaga na semifinal está marcado para segunda-feira (16), às 18h, no Maracanã. A classificação será decidida em jogo único, sem vantagem de empate.

Fluminense de 2022

Comandado por Abel Braga, o Fluminense de 2022 já contava com peças importantes do elenco, como Samuel Xavier, que começou como titular. Além dele, Cano e Martinelli entraram no decorrer da partida, enquanto Ganso e Nonato ficaram no banco.

Dos que saíram, havia Marcos Felipe, atualmente no Eyupspor, da Turquia; Nino, no Zenit; David Braz, que está na Ponte Preta; Cris Silva, que defende o Sporting Cristal, do Peru; ; André, vendido pelo Flu para o Wolverhampton; Yago Felipe, que defende o Sport; Nathan, que estava no Remo, mas está sem time no momento; Willian Bigode, que atua pelo América-MG; e Felipe Melo e Fred, aposentados dos gramados.

Na partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca daquela temporada, o Flu perdeu por 1 a 0, com gol de Roberto Baggio. Em 2022, a equipe sagrou-se campeã da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca.

Desde então, Fluminense e Bangu se enfrentaram mais três vezes, com três vitórias tricolores: por 5 a 0 em 2023, por 4 a 1 em 2024, e por 3 a 2 em 2025.

Escalação do Fluminense contra o Bangu: Marcos Felipe; Samuel Xavier (Pineida), Nino, David Braz e Cris Silva (Caio Paulista); Felipe Melo (Luiz Henrique), André, Yago Felipe, Nathan (Martinelli), Willian Bigode (Cano) e Fred.

No banco: Muriel, Manoel, Luccas Claro, Claegari, Wellington, Nonato e Ganso

