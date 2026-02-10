Após a aposentadoria, tornou-se treinador, focando em equipes regionais e com passagens curtas por clubes.

Luís Roberto Magalhães, o Pingo, nascido em 14 de fevereiro de 1968, em Joinville, representa um tipo muito característico do futebol brasileiro das décadas de 1990 e início dos anos 2000: o volante essencialmente defensivo, de forte marcação, disciplina tática e pouca preocupação com a construção ofensiva. O Lance! conta por onde anda o volante Pingo.

Sem jamais ser protagonista técnico, Pingo construiu uma carreira extremamente longeva, passando por clubes de grande expressão nacional e acumulando títulos relevantes. Atuou em um período no qual o volante marcador era peça indispensável, sobretudo em times organizados por linhas rígidas e jogo físico.

Sua trajetória como jogador estendeu-se por duas décadas (1986–2006), algo incomum para atletas que não ocupavam posições de destaque midiático. Após a aposentadoria, Pingo permaneceu no futebol, migrando para a carreira de treinador — ainda que longe dos holofotes e com perfil predominantemente regional.

Carreira como jogador: presença constante, função específica

Pingo iniciou a carreira profissional no Joinville Esporte Clube, onde conquistou o Campeonato Catarinense de 1987. Seu desempenho como volante marcador abriu portas para clubes maiores, especialmente nos anos 1990.

Passou por equipes de peso, quase sempre exercendo papel funcional: proteger a defesa, neutralizar adversários e oferecer equilíbrio ao meio-campo. Foi campeão em diferentes estados e contextos, mesmo sem protagonismo técnico.

continua após a publicidade

Entre os principais momentos da carreira como jogador, destacam-se:

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Campeão gaúcho (1993) e da Copa do Brasil (1994) Clube de Regatas do Flamengo

Campeão carioca e da Copa Ouro (1996) Sport Club Corinthians Paulista

Campeão paulista (1999) Botafogo de Futebol e Regatas

Campeão carioca (1997) e do Rio–São Paulo (1998)

Seu estilo de jogo, essencialmente destrutivo e disciplinado, limitava sua projeção individual, mas garantiu empregabilidade constante ao longo da carreira.

Clubes em que Pingo jogou

Ao longo de sua trajetória como atleta profissional, Pingo defendeu os seguintes clubes:

Joinville

São José-SP

Botafogo (duas passagens)

(duas passagens) Grêmio

Cruzeiro

Flamengo

Corinthians

Paraná Clube

Athletico Paranaense

Sporting Cristal (Peru)

(Peru) Londrina

Marcílio Dias

Atlético de Ibirama

A variedade de clubes reforça o perfil de jogador funcional, frequentemente contratado para compor elencos competitivos em curto e médio prazo.

Transição para treinador e carreira fora do protagonismo

Após encerrar a carreira como jogador em 2006, Pingo optou por permanecer no futebol, iniciando trajetória como treinador a partir de 2010. Sua carreira técnica seguiu padrão semelhante ao período como atleta: múltiplos clubes, passagens curtas e atuação predominantemente em equipes regionais e divisões inferiores.

Entre os clubes que comandou, estão:

Juventus de Jaraguá Brusque Avaí Metropolitano-SC Tombense Joinville Caxias Tubarão Marcílio Dias São José-RS Brasil de Pelotas

Como treinador, seu maior título foi a Copa Santa Catarina de 2018, pelo Brusque.

Por onde anda o volante Pingo?

Atualmente, aos 57 anos, Pingo (@pingotecnicooficial) segue ativo no futebol como treinador, mantendo presença constante em clubes do Sul e Sudeste do Brasil. Embora não tenha alcançado posições de destaque nacional como técnico, construiu uma carreira de sobrevivência profissional no meio esportivo, algo raro para jogadores de perfil discreto de sua geração.

Seu percurso ilustra um arquétipo muito específico do futebol brasileiro: o do atleta que nunca foi estrela, mas que conseguiu transformar longevidade, disciplina e adaptação em permanência contínua no esporte — primeiro dentro de campo, depois à beira dele.