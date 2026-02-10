O que significa a Cruz de Malta? Entenda o símbolo na camisa do Vasco
Por que o Vasco é chamado de cruzmaltino e qual cruz está no escudo.
- Matéria
- Mais Notícias
Poucos símbolos no futebol brasileiro carregam tantas camadas históricas quanto a cruz presente na camisa do Vasco da Gama. Popularmente chamada de Cruz de Malta, ela é elemento central da identidade vascaína e originou o apelido "cruzmaltino". No entanto, do ponto de vista histórico e heráldico, a questão é mais complexa. O Lance! explica o que significa a Cruz de Malta na camisa do Vasco.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Desde sua fundação, o Vasco adotou uma simbologia ligada às navegações portuguesas, ao mar e à tradição cristã. A cruz que estampa o uniforme dialoga com esse imaginário, mas não corresponde exatamente ao símbolo que muitos imaginam como "correto" para esse contexto histórico.
O que significa a Cruz de Malta?
As cores e a lógica das navegações portuguesas
O Clube de Regatas Vasco da Gama nasceu com forte inspiração marítima. As cores originais — preto e branco — não foram escolhas aleatórias:
- O preto representa o desconhecido dos mares, a travessia incerta das grandes navegações
- O branco, disposto em faixa diagonal, simboliza o caminho iluminado, a rota vitoriosa rumo ao destino
Dentro dessa lógica simbólica, seria natural que o clube utilizasse a Cruz da Ordem de Cristo, símbolo que ornamentava as velas das caravelas portuguesas no período dos Descobrimentos.
Mas não foi isso que aconteceu.
A Cruz Pátea: o símbolo que se consolidou no Vasco
A cruz que efetivamente se estabeleceu no escudo e na camisa do Vasco é uma Cruz Pátea, também conhecida popularmente como Cruz de Malta.
Visualmente, trata-se de uma cruz com:
- braços que se alargam em direção às extremidades
- quatro pontas principais, formando uma figura simétrica e robusta
Essa cruz ficou historicamente associada à Ordem de Malta, oficialmente chamada de Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém, criada durante as Cruzadas.
É dessa associação que nasce o termo "cruzmaltino", que se consolidou definitivamente no vocabulário vascaíno.
O significado histórico da Cruz de Malta
Na tradição medieval, a Cruz de Malta possuía forte carga simbólica. Seus oito pontos representavam, originalmente, as oito grandes divisões territoriais (as chamadas Langues) da ordem:
- Auvergne
- Provence
- França
- Aragão
- Castela e Portugal
- Baviera
- Inglaterra (incluindo Escócia e Irlanda)
Com o tempo, esses oito pontos passaram a ser interpretados também como oito virtudes ou obrigações morais dos cavaleiros:
- viver na verdade
- ter fé
- arrepender-se dos pecados
- praticar a humildade
- amar a justiça
- exercer misericórdia
- agir com sinceridade
- suportar perseguições
A cruz moderna de Malta, tal como hoje reconhecida, apareceu formalmente no século XVI, em especial em moedas cunhadas em 1567, durante o grão-mestrado de Jean Parisot de La Vallette.
Cruz de Malta ou Cruz da Ordem de Cristo na camisa do Vasco?
Aqui está o ponto central da controvérsia histórica.
Do ponto de vista simbólico e histórico das navegações, a cruz mais coerente seria a Cruz da Ordem de Cristo, sucessora direta dos Templários em Portugal e símbolo que estampava as caravelas portuguesas.
Do ponto de vista visual, institucional e tradicional, o Vasco sempre utilizou uma Cruz Pátea, associada à Ordem de Malta — mesmo que essa ordem não tenha relação direta com as navegações portuguesas.
Ou seja:
- O Vasco usa uma Cruz Pátea
- É chamado de cruzmaltino por isso
- Mas sua inspiração simbólica remete às navegações portuguesas, onde a cruz "historicamente correta" seria outra
Essa ambiguidade acompanha o clube desde sua origem.
A tentativa de correção histórica em 2011
Em 2011, o Vasco tentou resolver essa contradição. Em parceria com a Penalty, lançou uma camisa especial que trazia a Cruz da Ordem de Cristo, substituindo temporariamente a Cruz Pátea.
Na época, João Ernesto da Costa Ferreira, diretor de Patrimônio Histórico do clube, defendeu que:
- a cruz correta, do ponto de vista histórico, seria a da Ordem de Cristo
- a Cruz Pátea não correspondia às caravelas portuguesas
Apesar do debate, a mudança não se consolidou institucionalmente. A Cruz Pátea permaneceu como símbolo oficial, reforçada pelo peso da tradição, da memória afetiva e do reconhecimento popular.
Um símbolo que reflete a própria história do Vasco
A cruz do Vasco da Gama sintetiza as ambiguidades da própria fundação do clube. Trata-se de uma instituição que nasceu da união de portugueses e brasileiros, carregando referências históricas, simbólicas e culturais que nem sempre se alinham perfeitamente do ponto de vista acadêmico.
Tecnicamente, o Vasco utiliza uma Cruz Pátea.
Popularmente, é chamado de cruzmaltino.
Simbolicamente, reivindica a herança das navegações portuguesas.
Historicamente, reconhece que a cruz "correta" talvez fosse outra.
Essa sobreposição de sentidos não enfraquece o símbolo — ao contrário, o torna mais rico. A cruz vascaína não é apenas um elemento gráfico: é um resumo visual de identidade, memória e história.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias