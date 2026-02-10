Cruzeiro tenta derrubar invencibilidade do Mirassol em casa

Embalado pela vitória no fim de semana no clássico contra o América-MG, o Cruzeiro irá enfrentar o Mirassol na noite desta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda em busca de sua primeira vitória no Brasileirão, a Raposa terá que quebrar um tabu difícil da equipe paulista em seu estádio.

O Mirassol não perde dentro de casa há quase um ano. A equipe chega de 23 partidas de invencibilidade no Maião, com 14 vitórias e nove empates. A última derrota da equipe foi em 23 de fevereiro de 2025, por 3 a 2, para o Palmeiras, no Paulistão.

Na última temporada, os paulistas perderam apenas duas partidas dentro de casa, somando 17 vitórias e dez empates. Em 2026, o time comandado por Rafael Guanaes jogou em seu estádio quatro vezes, com duas vitórias (contra São Paulo e Vasco) e dois empates (contra Bragantino e Novorizontino).

Retrospecto do Cruzeiro contra o Mirassol

O Cruzeiro enfrentou o Mirassol apenas duas vezes em sua história, ambas na última temporada pelo Brasileirão. Em 2025, a Raposa estreou no Brasileirão contra a equipe paulista, vencendo por 2 a 1. No segundo turno, o Cabuloso empatou em 1 a 1.

MIRASSOL x CRUZEIRO (Foto: Rapha Marques/Cruzeiro)

Nesta temporada, o time comandado por Tite perdeu seus dois primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. Na estreia, foi goleado pelo Botafogo por 4 a 0 e na segunda rodada perdeu por 2 a 1 para o Coritiba. Entretanto, agora os mineiros chegam empolgados pela vitória por 2 a 0 contra o América-MG (confira análise do jogo abaixo).

