Clássico entre Flamengo e Vasco reúne argentinos com maior tempo em campo no Brasil

O clássico entre Flamengo e Vasco deste domingo (21), válido pelo Campeonato Brasileiro, promete mais do que rivalidade histórica e emoção. O duelo também marcará um confronto entre dois dos principais jogadores argentinos em atividade no futebol brasileiro: Agustín Rossi, goleiro do Rubro-Negro, e Pablo Vegetti, atacante do Gigante da Colina. Os dois figuram no topo de um levantamento realizado pelo Bolavip Brasil, que destaca os argentinos com mais minutos jogados em clubes da Série A desde 2024.

continua após a publicidade

O levantamento considerou os minutos jogados por todos os jogadores argentinos em atividades na Série A do Campeonato Brasileiro, levando em conta todas as competições oficiais disputadas

➡️ Flamengo tem elenco mais valorizado do que o rival Vasco; veja cifras

Agustín Rossi é o líder, com 9.630 minutos jogados desde 2024. Contratado pelo Flamengo em julho de 2023, o goleiro se estabeleceu como titular logo no início da sua passagem pelo clube, e desde então, tem sido uma peça fundamental na equipe rubro-negra. Com apenas 23 gols sofridos em 45 jogos em 2025, ele tem demonstrado grande solidez e contribuições decisivas em várias competições.

continua após a publicidade

Rossi em treino do Flamengo nos Estados Unidos, em preparação para o Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Já Pablo Vegetti, camisa 99 do Vasco, ocupa a segunda posição no ranking, com 8.565 minutos jogados no mesmo período. Contratado na janela do meio do ano de 2023, o atacante argentino tem sido o artilheiro da equipe vascaína, com 24 gols marcados em 2025, e figura entre os principais goleadores argentinos no mundo, atrás apenas de Lionel Messi.

➡️ Vasco tem campanha de Libertadores no segundo turno do Brasileirão

Vegetti, do Vasco, comemora seu gol contra o São Paulo, no Morumbis (Foto: Jota Erre/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Os 10 argentinos com mais minutos em campo no Brasil desde 2024

Agustín Rossi (Flamengo) – 9.630 minutos Pablo Vegetti (Vasco) – 8.565 minutos Lucas Romero (Cruzeiro) – 7.437 minutos Alexander Barboza (Botafogo) – 7.221 minutos Tomás Cuello (Athletico-PR / Atlético-MG) – 6.978 minutos Juan Lucero (Fortaleza) – 6.936 minutos Alan Franco (São Paulo) – 6.855 minutos Rodrigo Garro (Corinthians) – 6.678 minutos Aníbal Moreno (Palmeiras) – 6.626 minutos Flaco López (Palmeiras) – 6.218 minutos

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.