O Flamengo vai encarar o Vasco no Maracanã no próximo domingo (21), às 17h30, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de um clássico apresentar possibilidades de vitória para ambos os lados, os elencos das equipes apresentam um abismo de diferença quando se trata de valor de mercado. Confira com o Lance! quanto vale cada elenco e os jogadores mais valorizados.

continua após a publicidade

Enquanto o Vasco trabalhou para construir um elenco mais competitivo desde o retorno à Série A em 2023, o Flamengo apenas aumentou a gama de possibilidades do técnico Filipe Luís para a temporada. Com um plantel avaliado em 195 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão), o Rubro-Negro vai duelar com o Gigante da Colina, que possui um elenco com valor de 108 milhões de euros (em torno de R$ 675 milhões).

Na tabela geral de valores da primeira divisão do Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, atrás apenas do Palmeiras. Por outro lado, o Vasco tem o sexto elenco mais caro do Brasil, atrás de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians.

continua após a publicidade

Mesmo com Coutinho, Flamengo tem elenco mais valorizado do que o Vasco (Foto: Isabela Azine/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja os jogadores mais valorizados; Flamengo mais valorizado

Flamengo

Samuel Lino – € 22 milhões (R$ 132 milhões)

Pedro – € 20 milhões (R$ 120 milhões)

Léo Ortiz – € 15 milhões (R$ 90 milhões)

Giorgian de Arrascaeta – € 15 milhões (R$ 90 milhões)

Nicolás de la Cruz – € 12 milhões (R$ 72 milhões)

Vasco

Rayan – € 18 milhões (R$ 108 milhões)

Matheus França – € 10 milhões (R$ 60 milhões)

Robert Renan – € 7,5 milhões (R$ 45,00 milhões)

Léo Jardim – € 7 milhões (R$ 42 milhões)

Carlos Cuesta – € 7 milhões (R$ 42 milhões)

continua após a publicidade

Veja a posição de cada time na tabela do Brasileirão

Com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, o Flamengo lidera o Brasileirão com 50 pontos em 22 partidas. O Vasco, por outro lado, está na 15ª colocação, com 23 pontos em 22 jogos.