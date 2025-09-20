Oito pessoas ligadas à organizada do Flamengo foram presas na manhã deste sábado (19) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro acusadas de matar Rodrigo José da Silva Sant'anna, de 36 anos. O caso ocorreu no dia 11 deste mês durante uma briga entre torcedores no bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade. Uma pessoa também ficou ferida na ocasião. No mesmo dia, o Vasco venceu o Botafogo, nos pênaltis, se classificando para a semifinal da Copa do Brasil.

O Lance! teve acesso a imagens exclusivas das prisões. Acompanhe no vídeo abaixo, o momento em que o presidente da organizada é preso pela Polícia Civil.

Cerca de 50 policiais da Delegacia de Homicídios da Capital foram cumprir nove mandados de prisão e dez de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. As prisões aconteceram em bairros da zona norte da cidade, como Oswaldo Cruz, Vila Valqueire e Marechal Hermes. Durante a operação uma arma foi apreendida. Entre os presos está o presidente de uma organizada do Flamengo, Tiago de Souza Câmara Mello, de 35 anos. Não houve troca de tiros.

Relembre o caso

No dia 11 deste mês, o torcedor do Vasco Rodrigo José da Silva Sant'anna, de 36 anos, foi baleado na cabeça durante uma briga entre torcidas organizadas no bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte, horas antes da partida entre Botafogo e Vasco pelas semifinais da Copa do Brasil. A vítima chegou a ser socorrida por amigos que o acompanhavam para assistir ao jogo, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O torcedor foi enterrado no cemitério de Irajá, também na zona norte.

De acordo com o diretor do departamento geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, Alexandre Herdy, um dos motivos desta operação é que outros episódios como esse não aconteçam.

- Amanhã (domingo, 21) tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Um jogo onde a preocupação com a segurança é redobrada e um dos motivos dessa operação ter sido realizada hoje foi justamente para tentar evitar que haja qualquer briga no entorno do Maracanã - disse o policial.

Flamengo e Vasco se enfrentam às 17h (de Brasília) no estádio do Maracanã. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-negro lidera a competição, com 50 pontos, o Cruz-Maltino está na 15ª posição, com 23.