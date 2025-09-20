O Vasco tenta encerrar no próximo domingo (21) a sequência negativa contra o Flamengo, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Para isso, o Cruz-Maltino conta com Fernando Diniz, treinador que mais venceu o rival desde 2019, período em que o Rubro-Negro passou a ser protagonista no futebol nacional.

Nos últimos seis anos, Diniz enfrentou o Fla 24 vezes, dirigindo São Paulo, Fluminense, Santos e Cruzeiro. No período, ninguém venceu mais o clube da Gávea que o atual treinador do Vasco, com sete vitórias. Apesar do recorde, o retrospecto conta ainda com sete empates e dez derrotas, um aproveitamento de 38,89%.

Por outro lado, o técnico vive a sua pior fase diante do adversário: está há nove jogos sem vencer, com cinco derrotas e quatro empates. A última vitória foi na final do Campeonato Carioca de 2023, quando o Fluminense derrotou o Flamengo por 4 a 1 após perder o jogo de ida por 2 a 0.

Entre os resultados marcantes, está a goleada do São Paulo por 4 a 1 no Maracanã pelo Brasileirão de 2020. Na mesma temporada, o Tricolor eliminou o Flamengo da Copa do Brasil com vitórias por 2 a 1, no Maracanã, e 3 a 0, no Morumbis.

Em 2023, Diniz enfrentou o Rubro-Negro duas vezes: foi demitido do Fluminense após derrota por 1 a 0, no Maracanã, e perdeu pelo mesmo placar no comando do Cruzeiro, na Arena Independência.

Jejum do Vasco contra o Flamengo

O Vasco, por sua vez, não vence o Flamengo desde março de 2023, pelo Campeonato Carioca, quando Puma Rodríguez marcou o gol da vitória por 1 a 0. Já pelo Brasileirão, o último triunfo em clássico aconteceu em 2015, com duas vitórias na competição.

A bola rola para o Clássico dos Milhões no próximo domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo é valido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

