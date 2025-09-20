menu hamburguer
Futebol Internacional

Lesionado, Gerson tem estimativa para retorno ao Zenit; saiba detalhes

Ex-Flamengo não é relacionado há quatro jogos pelo clube russo devido à contusão

imagem cameraGerson em sessão de treinos pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)
Lucas Bayer
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
09:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-Flamengo, o meio-campista Gerson virou assunto nos últimos dias por não ser relacionado há quatro jogos pelo Zenit. A ausência do brasileiro nas escalações do clube russo é devido a uma lesão muscular no reto femoral, que o tirou de campo por 30 dias, segundo apuração do Lance!. O Coringa segue em recuperação e deve estar à disposição novamente contra o Gazovik Orenburg, no dia 27 de setembro.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em período de adaptação na Rússia, Gerson segue nos planos do Zenit, e o treinador conta com sua recuperação para voltar atuar. O volante brasileiro soma seis partidas no clube russo, com uma média de 56 minutos em campo e sem participações em gols.

Gerson deixa o Flamengo para acertar com Zenit

O Zenit, da Rússia, anunciou a contratação do volante Gerson no meio de julho. Os russos pagaram à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a saída do capitão do clube rubro-negro após o Mundial de Clubes. O Coringa fechou o contrato com a equipe de São Petersburgo até o meio de 2030.

Naquela ocasião, Zenit e Gerson estavam acordados há cerca de um mês, quando sinalizaram que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. No entanto, o Al-Nassr entrou na concorrência pelo volante nos últimos dias. Por esse motivo, o clube russo agilizou o pagamento para não perder o negócio. A transferência foi feita diretamente para a conta do Flamengo.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo e acertou a redução de sua multa rescisória. Com valor fixado em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), a saída ficou condicionada ao pagamento. Sem precisar sentar à mesa para negociar, o rubro-negro avisou que só aceitaria se o valor fosse pago à vista.

Em sua segunda passagem pelo Fla, o Coringa participou de 144 jogos, marcou 12 gols e distribuiu 24 assistências. Além disso, esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e de dois Campeonatos Cariocas. Na primeira passagem em 2019, Gerson foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do bi-campeonato brasileiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Gerson, ex-Flamengo, está em período de adaptação na Rússia (Foto: Divulgação/Zenit)

